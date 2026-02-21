Buscan asegurar un servicio de energía eléctrica de calidad

La Secretaría de Energía de la Provincia mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y de Transnoa SA, con el objetivo de avanzar en un plan de inversiones y mejoras en el sistema de transporte de energía eléctrica que abastece a la región.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Energía, Mario Pizarro, quien destacó la rápida respuesta de los organismos nacionales y de la transportista tras el reclamo conjunto realizado por las provincias del NOA, luego del evento ocurrido el 20 de enero que dejó sin servicio a más de 750 mil usuarios en zonas de Jujuy y Salta.

"Fue una reunión positiva. Presentamos el reclamo y la respuesta fue inmediata, no sólo en lo administrativo sino también con la presencia de los funcionarios en territorio. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del servicio, especialmente en zonas críticas como el Ramal, donde las altas temperaturas exigen mayores inversiones en infraestructura", señaló Pizarro.

Durante la jornada, se confirmó que el ente regulador ya se encuentra realizando auditorías técnicas en la región, con recorridas en localidades como Libertador General San Martín, Calilegua y Fraile Pintado, a fin de evaluar el estado de las líneas y definir acciones correctivas.

Por su parte, el vicepresidente del accionista principal de Transnoa, Guillermo del Giorgio, informó que la empresa inició una nueva etapa de gestión con un fuerte compromiso inversor. "Estamos ejecutando un plan quinquenal de inversiones para fortalecer el mantenimiento y la confiabilidad del sistema de transporte en alta tensión. Venimos a ponernos a disposición de la provincia y a explicar las acciones que estamos implementando para minimizar futuros eventos", expresó.

Asimismo, anunció la creación de una zona operativa permanente en Jujuy, con base local y personal técnico propio, lo que permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante contingencias.

En tanto, la jefa del área de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias del Enre, Gabriela Jaworsky, remarcó que el organismo intensifica las auditorías y el control de inversiones para garantizar la calidad del servicio, al tiempo que promueve una mayor articulación con las provincias.

"El objetivo es fortalecer la comunicación entre Nación, transportistas y autoridades locales, y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones técnicas y de gestión que mejoren el sistema eléctrico en el corto y mediano plazo", indicó.

Desde el Gobierno de Jujuy destacaron que estas acciones responden a una decisión del gobernador Carlos Sadir de priorizar la calidad del servicio energético y acompañar las gestiones necesarias ante Nación y las empresas concesionarias para garantizar un suministro seguro y confiable para la comunidad.