20°
22 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026
Dipec
Femicidio en Santiago del Estero
Buenos Aires
educación
taller
Gimnasia de Jujuy
Paro
Tragedia de Once
Javier Milei
carnaval 2026

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Mayweather aseguró que volverá al boxeo profesional luego de pelear con Mike Tyson

La última pelea profesional de la leyenda estadounidense fue ante Conor McGregor, estrella de la UFC.

Sabado, 21 de febrero de 2026 13:20

El histórico boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. reveló que volverá a competir de manera profesional luego de su pelea ante la leyenda de los pesos pesados Mike Tyson.

Mayweather, que tiene 48 años y un impresionante registro de 50 triunfos y ninguna derrota, aseguró que “todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el mundo del boxeo”.

El estadounidense fue uno de los boxeadores más dominantes durante la década del 2000 y del 2010 e incluso fue considerado el mejor libra por libra de aquella época. A lo largo de su carrera conquistó 15 títulos mundiales en cinco categorías, que van desde super pluma hasta super welter entre 1996 y 2017.

Además, durante su trayectoria se caracterizó por ser uno de los deportistas mejores pagos del mundo, ya que recaudó más de 1.000 millones de dólares.

La pelea entre Mayweather y Tyson, dos de las mayores figuras en la historia del boxeo, será el 25 de abril en la República Democrática del Congo.

La última vez que Mayweather se subió de manera profesional a un cuadrilátero fue en el 2017, cuando derrotó al irlandés Connor McGregor, una de las maayores estrellas en la historia de la UFC.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD