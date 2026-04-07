Inscriben a universitarios y terciarios para el Begu

Está habilitada la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu) 2026 para estudiantes de nivel terciario y universitario en San Salvador de Jujuy. El trámite se realiza de manera online y estará disponible hasta el 24 de este mes. Además, continúa vigente la inscripción para el nivel secundario hasta el 17/4.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán contar con Documento Nacional de Identidad, una tarjeta asociada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa correspondiente. En el caso de los estudiantes universitarios, además deberán acreditar su condición de alumnos activos -simples o plenos- mediante un certificado emitido por la institución.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS para habilitar el beneficio en la tarjeta.

Para consultas o asistencia en el trámite, se encuentran disponibles distintos puntos de atención: Tumusla 625; edificio municipal de avenida El Éxodo 215; Dirección General de Rentas en avenida Hipólito Yrigoyen; Delegación de Reyes; CPV Malvinas, Chijra y Santa Ana, en Alto Comedero.

Día de la Salud

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Salud, por lo que habrá actividades en Alto Comedero, para promover hábitos saludables y fortalecer la prevención. Será a las 8 en el Nido Parque General Belgrano, calle 250 del barrio Adep, e incluirá diversas acciones orientadas al bienestar integral de los vecinos.