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Inicia la inscripción al BEGU para terciarios y universitarios

El trámite se podrá realizar desde hoy, 6 de abril, hasta el próximo 24 de este mes a través de la web municipal.

Lunes, 06 de abril de 2026 09:31

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilitó el período de inscripción para estudiantes de niveles terciario y universitario que deseen acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). El proceso es completamente online, por lo que no es necesario asistir de manera presencial.

Requisitos y modalidad

Para completar el registro, los alumnos deben ingresar a la página web del municipio ( https:www.argentina.gob.ar/sube) con la siguiente documentación digitalizada:

  • DNI original (último ejemplar): Se considera el domicilio que figura en el documento.

  • Tarjeta SUBE: Debe estar registrada a nombre del usuario. En caso de no estarlo, se puede realizar el registro previo en la web oficial de SUBE.

  • Constancia de alumno regular 2026: Debe estar sellada y firmada por la institución, detallando curso y período lectivo.

  • Nivel Universitario: La constancia debe especificar la condición de alumno "activo simple" o "pleno".

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