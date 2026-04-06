Inicia la inscripción al BEGU para terciarios y universitarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilitó el período de inscripción para estudiantes de niveles terciario y universitario que deseen acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). El proceso es completamente online, por lo que no es necesario asistir de manera presencial.

Requisitos y modalidad

Para completar el registro, los alumnos deben ingresar a la página web del municipio ( https:www.argentina.gob.ar/sube) con la siguiente documentación digitalizada: