Inicia la inscripción al BEGU para terciarios y universitarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy habilitó el período de inscripción para estudiantes de niveles terciario y universitario que deseen acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). El proceso es completamente online, por lo que no es necesario asistir de manera presencial.
Requisitos y modalidad
Para completar el registro, los alumnos deben ingresar a la página web del municipio ( https:www.argentina.gob.ar/sube) con la siguiente documentación digitalizada:
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DNI original (último ejemplar): Se considera el domicilio que figura en el documento.
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Tarjeta SUBE: Debe estar registrada a nombre del usuario. En caso de no estarlo, se puede realizar el registro previo en la web oficial de SUBE.
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Constancia de alumno regular 2026: Debe estar sellada y firmada por la institución, detallando curso y período lectivo.
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Nivel Universitario: La constancia debe especificar la condición de alumno "activo simple" o "pleno".