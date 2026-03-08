Milei se prepara en Nueva York para iniciar el “Argentina Week”

Tras consolidar su posición como aliado estratégico de la Casa Blanca en la cumbre «Escudo de las Américas» en Miami, el presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este sábado por la noche a la ciudad de Nueva York.

El mandatario, quien aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 19:18 (hora local), había partido a las 16,46 (hora de Miami) desde el Miami International Airport y ahora se dispone a encabezar la «Argentina Week», como parte de una ambiciosa gira de captación de inversiones que representa su decimoquinto viaje a los Estados Unidos desde el inicio de su gestión.

La comitiva presidencial, integrada inicialmente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se verá reforzada en las próximas horas por el núcleo duro del equipo económico.

Se sumarán al despliegue el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Salud, Mario Lugones, además de una nutrida delegación de gobernadores provinciales.

El arribo a la «Gran Manzana» ocurre pocas horas después de que Milei participara, junto a otros once líderes regionales, en el lanzamiento de una nueva coalición militar continental contra el narcotráfico y el terrorismo.

Bajo la proclama de Donald Trump, la iniciativa denominada «Escudo de las Américas» busca desarticular el control territorial de los carteles mediante el uso de fuerza letal y la coordinación financiera. En este marco, el mandatario argentino mantuvo intercambios de alto nivel con figuras clave de la administración republicana, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Este último elogió públicamente el liderazgo de Milei y el éxito del programa de «Paz a través del fortalecimiento económico», destacando la acumulación de reservas y la reducción del riesgo país, factores que sirven como carta de presentación ante la comunidad financiera neoyorquina.

Agenda en Nueva York: Espiritualidad y finanzas

La actividad oficial en Nueva York comenzará con una impronta personal y espiritual para el Presidente. Este domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar el Ohel en Queens, el santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch, a quien el mandatario considera su guía espiritual en momentos de inflexión política.

A partir del lunes, la agenda se tornará estrictamente ejecutiva. Manuel Adorni realizará una presentación en el consulado argentino, seguida de una disertación del Presidente en la Universidad Yeshiva. Por la noche, Milei será agasajado en la gala anual J100 de The Algemeiner, en reconocimiento a su influencia en la vida judía.

El martes se registrará el evento central de la gira. Milei mantendrá una reunión privada con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, para luego inaugurar formalmente la «Argentina Week» con un discurso en la sede del mencionado banco. El evento, organizado con el apoyo de la embajada a cargo de Alec Oxenford, el Bank of America y el fondo Kaszek, busca conectar a CEOs y banqueros con las oportunidades de negocio en el nuevo contexto macroeconómico argentino.

Próxima escala: La asunción de Kast en Chile

La estadía en Nueva York será de carácter breve. El martes al mediodía, tras concluir sus compromisos financieros, Javier Milei partirá rumbo a Santiago de Chile. Allí asistirá el miércoles a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, cerrando así una gira de seis días que habrá combinado alta diplomacia militar, diplomacia financiera e hitos de sintonía ideológica regional.