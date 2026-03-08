Montalvo, de Comercio, valora anuncios de Tapia

Jujuy dijo presente en Córdoba. El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzará en abril de 2027, contará con al menos 64 equipos y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur. El certamen tendrá carácter semiprofesional, se disputará hasta noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A.

Adrián Montalvo presidente de Comercio fue parte de la reunión en el gimnasio de Instituto con la presencia de Claudio Tapia y comentó a El Tribuno de Jujuy que "fue una reunión muy importante del fútbol del interior, fue el 3º encuentro del Consejo Federal estuve junto a Daniel Fin de Zapla, José Benedetto y Maximiliano Martínez de Talleres, Pablo Vacaflor de Cuyaya y Carla Romera de Palermo. Es muy positivo poner en valor lo que es la Liga Jujeña y escuchar anuncios, conocer dirigentes de otras provincias y sus realidades", agregando que "fueron novedades importantes, el nuevo Torneo Federal en 2027 tendrá un equipo por provincia. Y en femenino ahora tendrá contratos profesionales al igual que los varones. Seguramente habrá que desarrollarlo más al torneo en cuanto a reglamentación y presupuesto que deben generar los clubes. Hubo 3200 dirigentes de todos los clubes del país acompañando al presidente de AFA", señaló.

En el estadio cubierto del Instituto de Córdoba, el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, y el secretario general de Coordinación, Mario Echevarría, presentaron la nueva estructura que reorganiza el sistema de competencias del fútbol del interior.

El flamante torneo tendrá un mínimo de 64 clubes, distribuidos en ocho regiones de ocho equipos cada una. En la primera etapa habrá un formato regional con partidos todos contra todos dentro de cada zona y luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios para definir los ascensos.

La competencia se extenderá durante ocho meses, entre abril y noviembre, con el objetivo de brindar mayor continuidad deportiva a los clubes del interior.

El acceso a la nueva categoría se definirá por dos vías: dieciséis equipos llegarán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 por mérito deportivo, con dos ascensos por región, mientras que el resto de los participantes obtendrá su lugar a través de licencias institucionales que evaluará el Consejo Federal.

El Torneo Argentino del Interior otorgará seis ascensos al Federal A y registrará 16 descensos. Además, la organización analiza establecer un requisito mínimo de contratos profesionales registrados en la AFA.