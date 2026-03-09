23°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos
QATAR
PERICO
Tribunales Federales de San Luis
alto comedero
San Pedro
Barrio Chijra
Río Blanco
Los Alisos
QATAR
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Educación

El Ministerio de Educación conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En un breve acto realizado en la explanada del edificio central, las autoridades destacaron el papel de la mujer en el ámbito educativo y renovaron el compromiso con la igualdad de oportunidades.

Lunes, 09 de marzo de 2026 13:03

En la mañana de este lunes 9 de marzo, autoridades y personal del Ministerio de Educación se reunieron en la explanada del edificio central para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La actividad, de carácter protocolar, tuvo como objetivo reflexionar sobre el rol de las mujeres en la institución y en el sistema educativo en general.

Durante el encuentro, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, dirigió unas palabras a los presentes. En su alocución, señaló que la fecha es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de derechos y equidad.

"El 8 de marzo es un momento para hacer una pausa, reflexionar sobre el camino recorrido y sobre todo sobre lo que aún nos falta por construir", expresó la funcionaria. Asimismo, reconoció el compromiso cotidiano de las mujeres que se desempeñan en las distintas áreas del ministerio.

El acto también sirvió como espacio para reafirmar el compromiso institucional de seguir promoviendo entornos laborales basados en la igualdad de oportunidades, el respeto y la erradicación de la violencia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD