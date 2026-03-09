El Ministerio de Educación conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En la mañana de este lunes 9 de marzo, autoridades y personal del Ministerio de Educación se reunieron en la explanada del edificio central para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La actividad, de carácter protocolar, tuvo como objetivo reflexionar sobre el rol de las mujeres en la institución y en el sistema educativo en general.

Durante el encuentro, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, dirigió unas palabras a los presentes. En su alocución, señaló que la fecha es una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de derechos y equidad.

"El 8 de marzo es un momento para hacer una pausa, reflexionar sobre el camino recorrido y sobre todo sobre lo que aún nos falta por construir", expresó la funcionaria. Asimismo, reconoció el compromiso cotidiano de las mujeres que se desempeñan en las distintas áreas del ministerio.

El acto también sirvió como espacio para reafirmar el compromiso institucional de seguir promoviendo entornos laborales basados en la igualdad de oportunidades, el respeto y la erradicación de la violencia.