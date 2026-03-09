Motociclistas hospitalizados tras colisión con un auto

Dos motociclistas, una mujer y un hombre, debieron ser hospitalizados luego de una colisión con un auto en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Perico. Se investigan las causales del hecho que obligó al traslado del acompañante al hospital “Pablo Soria” de la capital jujeña.



De acuerdo a la información policial, ayer alrededor de las 23.10 el personal policial de la Subcomisaría de La Posta recibió el alerta acerca de un incidente vial en la ruta provincial N° 47, en las inmediaciones del mencionado sector barrial periqueño.



Por esa razón, de inmediato una comisión de agentes y una ambulancia del Same se dirigieron al lugar indicado, en el cual se hallaban una mujer y un hombre tendidos sobre la cinta asfáltica. Además, en las inmediaciones se encontraban el vehículo de la pareja, una moto Brava Altino de 180 cc. de cilindrada, y también un auto Fiat Siena, con visibles daños materiales en el sector de la trompa y que era conducido por un hombre.



En este contexto, los profesionales médicos comenzaron a asistir en el escenario del hecho a los ocupantes de la moto, a los cuales minutos más tarde trasladaron al hospital “Arturo Zabala” de la ciudad de Perico para una mejor atención.



Sin embargo, a causa de la complejidad de las heridas, hoy alrededor de las 2.50 el acompañante de la motociclista fue derivado al hospital “Pablo Soria” de la ciudad capital.

Por otro lado, los efectivos de la Subcomisaría de La Posta se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el secuestro de los vehículos involucrados para su posterior traslado a la dependencia policial.



Además, el personal de Seguridad Vial arribó al lugar para señalizar la zona y practicarle el control de alcoholemia al automovilista, el cual resultó negativo, mientras Criminalística de la Policía realizó el peritaje para conocer las causales del incidente vial que dejó a la pareja hospitalizada por las heridas sufridas.