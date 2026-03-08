Una canción para el jujeño que extraña su tierra

Casi como la alegría de cualquier festejo de nuestras vidas, esta canción habla del deseo de morir en Jujuy. Es el nuevo tema, lanzado con video clip incluso, hace tres días, de Maylu, la formación musical de Wado Ferreyra y Diablo Escobar, que contó para esta producción especial con la colaboración de Franco Barrionuevo.

La letra y la música es del prolífico Wado, que es cordobés y vive en Jujuy hace diez años, y la canta junto a un chaqueño que también elige Jujuy para cantarle, escribirle y hacer de esta provincia también su casa. Ambos se ponen en la piel del jujeño nato, y cantan con ese mismo sentimiento, la nostalgia del jujeño que se va de su tierra y la extraña.

Maylu se conformó hace tres años, tras una larga amistad entre Wado y el Diablo.

Antes Wado había transitado un tiempo solista y de la formación de Gualicho (con la que había sido Consagración de Cosquín y Revelación de Jesús María) y venía escribiendo para Facundo Toro, Cabales y otros grupos.

El Diablo por su parte, fue percusionista de Los Changos, y luego de la muerte de Luis Paredes continuó con el grupo de Franco Barrionuevo. Más tarde continuó con Las Voces de Gerardo López de Salta.

Con largas trayectorias y nombre reconocidos, están listos para lanzarse nuevamente a un proyecto musical que pretenden llevar lejos.

Dice el Diablo que esta canción (que es la primera que publican con video), será la carta de presentación.

La canción está teniendo buenas repercusiones, con buenos comentarios tanto de otros compositores, colmo de público en general y sobre todo jujeños que están viviendo en otros lugares del mundo y se sintieron identificados.

Cómo nació

EN EL ESTUDIO | CON LA VOZ INVITADA DE FRANCO BARRIONUEVO.

"Estando en Córdoba en 2019 más o menos escuchó a varios amigos jujeños e incluso a mi esposa que es jujeña, decir la frase 'quiero morir en Jujuy'. Me quedó grabada porque la escuché varias veces, y me dije 'qué lindo título para escribir algo'", cuenta Wado muy entusiasmado con este lanzamiento. "Y entonces hice este taquirari. Cuando me vengo a Jujuy la empiezo a cantar y la probamos con el Diablo".

En esta producción participaron además Fabio Chino Tejerina en acordeón y Joty Gallo en percusión.

Wado y el Diablo están muy agradecidos con la participación y la predisposición de Franco Barrionuevo quien no sólo tuvo la amabilidad de venir a Jujuy a grabar, sino que además "siendo un compositor muy bueno, me dijo que le encantó la letra que escribí", dice Wado.

"Mucha gente que manifestó su agrado con el trabajo", cuenta Diablo.

Maylu

Cabe mencionar que Maylu ya lleva siete canciones grabadas y que ya tuvo varias presentaciones en distintos lugares de la provincia, y también de Córdoba.

La última presentación importante fue en el Carnavalódromo (festival vespertino) del Carnaval de Los Tekis, en Ciudad Cultural, donde fueron ovacionados.

"Nuestra propuesta es no hacer lo que hacen todos, sino temas propios", dice Diablo, por eso el repertorio de Maylu está compuesto básicamente de canciones de Wado, y sólo algunos covers".

Sobre la aceptación cuenta Wado: "Hay muchos jujeños que extrañan su tierra. Hay muchos que se sorprenden porque me dicen 'que vos hayas escrito lo que escribiste esa algo impresionante', sabiendo que no soy jujeño".

El grupo Cacharpaya de Humahuaca ya les pidió la letra para incluirla en su repertorio.

Lo cierto es que, si bien ambos tienen largos caminos recorridos con importantes logros, con este nuevo proyecto se propone crecer y llegar a lo más alto, aunque saben que el camino es duro.

Este año seguir mostrando las canciones, la próxima publicación será del tema "Identidad" grabada hace poco en ritmo de huayno.

El estilo de Maylu es el del folclore canción, y por eso muchas de sus obras son pedidas por numerosos artistas nacionales.

"Lo que nos pasa" que Wado grabó con su antiguo grupo Yamal, luego fue grabado por Cabales, y en la última Serenata a Cafayate, el grupo lo cantó junto a Ahyre.

Natalia Pastoruti también grabó un tema de Wado, titulado "Vete", y en ritmo de carnavalito.

Y sigue su actividad creativa, porque escribe casi todos los días. Wado tiene más de 200 canciones publicadas y registradas, y un sinfín de otras que esperan su momento.

Le escribió una zamba al Chaqueño Palavecino, que se llama "Garganta 'i fierro", y una canción homenaje a Mauro Coletti, denominada "Hijo del viento", por mencionar sólo algunas.

Ahora, esperan poder presentar con un espectáculo próximamente el tema y contar con la presencia de Franco Barrionuevo para eso.

La banda musical de Maylu está integrada por Fernando Ariel Calapeña, en charango; Yamil Torrejón, en guitarra; y Leo Mendoza, en piano.