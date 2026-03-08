Celebramos el nacimiento del recordado “Pajarito” Hugo Cid Conde

Hace 96 años nacía Hugo Cid Conde, en la Ciudad de la Quiaca de nuestra provincia de Jujuy. Recordar al amigo es recorrer un largo camino del siglo pasado y casi un cuarto del siglo veintiuno. Su acendrado patriotismo lo llevó a mantener un profundo amor por la tierra jujeña y por la patria argentina; también, por los hombres que lucharon para fundarla y construir el país que tenemos hoy. Entre ellos, admiraba a Manuel Belgrano por su claro compromiso con la educación y el haber dejado su dinero para la construcción de cuatro escuelas, una de las cuales fue construida en nuestra ciudad capital, mientras mantenía el frente militar de lucha, para afirmar la Revolución de mayo de 1810 y la Junta de Gobierno de la que formaba parte. Esta historia tantas veces contada y grabada en el corazón del ciudadano Hugo Cid Conde y que buscara emular en su primer mandato de intendente capitalino, al crear la Escuela Marina Vilte; nos habla de la importancia que tienen los genuinos modelos de la patria, y donde deben abrevar aquello políticos que buscan sostener, desarrollar y construir el camino de grandeza de nuestra provincia y por lo tanto de nuestro país.

nuestro país. Cuando se despidió para siempre, el tres veces intendente de la capital jujeña, buscó estar muy cerca de la “patria chica”, y como pasó con su admirado Belgrano, él también dijo: “adiós para siempre, jujuicito adiós”, al otro día de la celebración del Éxodo Jujeño, en plena pandemia del 24 de agosto de 2020. Un día de soledad y tristeza se abrió para muy pocos que pudieron acompañar los restos del “Pajarito deportista, locutor y político”, tres veces intendente capitalino, entre 1991 y 2003, y creador de la primera escuela municipal de la provincia de Jujuy.

Por un año más que nos recuerda su llegada a este mundo y la gran alegría de sus padres y ahora de esta comunidad de Jujuy. Por eso para Pajarito Conde el brindis de nuestros corazones y el recuerdo de su Obra. A fines de su primer mandato municipal, el 14 de marzo de 1994, se producía la inauguración de su deseada obra. Decía la noticia: “La Primera Escuela Municipal, à emplazada en barrio Alto Comedero, comenzará hoy sus actividades con un acto especial.

La Municipalidad tiene previsto inaugurar hoy la primera Escuela Municipal à El establecimiento es un novedoso intento de la comuna capitalina por contribuir con la educación de la niñez y dar respuesta a las necesidades educativas de un sector en constante crecimiento. La ceremonia tendrá lugar a las 8.45, con la presencia de autoridades municipales, del Consejo General de Educación, invitados especiales, alumnos, docentes y padres.

Entre los aspectos técnicos se precisó que consta de cinco módulos de aulas, un adaptado para el gobierno de educación, administración y sala de computación; dos para ciclo inicial, estando destinadas para jardín de infantes y los tres primeros grados.

Además, se construyeron servicios sanitarios previstos para el total de la matrícula. El área socioûrecreativa y de actividades especiales se ha proyectado de manera tal que permite su uso compartido con la comunidad, a los fines de que la escuela actúe como centro de reunión hacia aquella y brinde un servicio necesario en este tiempo de ciudad, de manera que el edificio sea ocupado completamente y no sólo en horario escolar y año lectivo. La imagen y estructuración general del edificio se planteó como una escuela sólo en planta baja, con circulación simple y segura para los niños. Los materiales utilizados son de fácil mantenimiento y disponibilidad en la comunidad.

La institución contará con equipo docente y técnico, entre ellos maestras de grado para jardín de infantes y primeros grados, profesores especiales de educación física, música, dibujo y tecnología. Se suman además una psicopedagoga, fonoaudióloga, nutricionista, una coordinadora pedagógica y la directora. Se contará también con equipo de atención sanitaria, conformado por un odontólogo y un médico pediatra.” Sobre el nombre, el Tribuno de Jujuy mencionó: En Alto Comedero inauguran hoy la Primera Escuela Municipal “La escuela se llamará Marina Vilte”

En oportunidad de haberse celebrado ayer el Día Internacional de la Mujer, el intendente anunció el nombre que llevará la primera escuela municipal. Tal decisión se tomó en homenaje a la docente Marina Vilte, destacada dirigente educativa y gremial, cuya figura es recordada por su compromiso con la educación pública. Durante el acto se destacó su trayectoria docente y su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

El establecimiento llevará su nombre como forma de reconocimiento a su labor y como ejemplo para las nuevas generaciones. Desde Histoletras nos congratulamos poder recuperar trozos del pasado no lejano y hacer un Homenaje, como ayer: Por el Dia Internacional de las Mujer, y hoy por nuestro gran amigo: “Pajarito Hugo Cid Conde” y esa forma que tenía de ser un Buen Maestro, sin haberse diplomado. Mis saludos y agradecimientos a la directora de la Escuela Marina Vilte, Mónica Juste, y a la mesa de redacción de Cultura y Espectáculos del Tribuno de Jujuy.