DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Maratón de Ritmos en Alto Comedero por el Día de la Mujer

Este domingo 8 de marzo, el Parque Urbano fue escenario de una jornada cargada de ritmo y música que invitó a la comunidad a participar de una tarde recreativa.

Domingo, 08 de marzo de 2026 19:38

En el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer, el Parque Urbano del barrio Tupac Amaru albergó una propuesta pensada para celebrar, compartir, reflexionar y disfrutar del movimiento.

Allí se realizó la Maratón de Ritmos "YoSoyElParque", una jornada que invitó a la comunidad a sumarse a una tarde llena de música y energía.

La actividad se desarrolló desde las 15 hasta las 19, con la presencia de profesores invitados que animaron el encuentro con diferentes estilos musicales y coreografías. Esto generó un ambiente dinámico y participativo para personas de todas las edades.

“Son actividades que se vienen realizando y que se van a seguir desarrollando durante todo el Mes de la Mujer como un agasajo. Comenzamos con un trekking en Purmamarca y hoy estamos aquí en Alto Comedero”, comentó la directora de Deporte de la Mujer e Inclusión, Gabriela Zárate, a nuestro diario.

También adelantó parte de la agenda de actividades “Mañana vamos a estar en Tilcara y realizaremos una salida en el Tren Solar para las jugadoras de Maxi Vázquez. Además, el fin de semana habrá rugby femenino con los tres clubes de nuestra provincia y también con equipos de Salta”.

