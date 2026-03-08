Habrá paro docente este miércoles en Jujuy

El gremio docente confirmó un paro para este miércoles 11 de marzo, mientras que el martes 10 se realizará una marcha convocada por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

La comisión directiva del gremio ratificó la medida de fuerza y convocó a docentes y afiliados a participar de las movilizaciones ante el “no llamado a paritarias”, según expresaron en un comunicado de parte de prensa al que accedió nuestro diario.

La jornada de protesta comenzará el martes con una marcha en dos horarios. Por la mañana, los docentes se concentrarán frente a Casa de Gobierno para realizar sus reclamos públicamente en las calles de la capital jujeña, la protesta se realizará sin asistencia a las instituciones educativas, bajo el lema “cartelazo y ruidazo en las escuelas”. Por la tarde se llevará a cabo una “marcha de antorchas”.

Entre los principales reclamos, los docentes sostienen el pedido de un aumento salarial del 20% hasta mayo, un salario equivalente a la canasta básica y la eliminación del presentismo.

Por otro lado, solicitaron al Ministerio de Educación una respuesta inmediata ante los distintos pedidos y problemáticas planteadas por docentes y estudiantes.

Finalmente, los gremios también exigen al Gobierno provincial que garantice el funcionamiento de las escuelas técnicas y agrotécnicas, frente al desfinanciamiento que denuncian en estas instituciones.