Bandana volvió para emocionar: llenó el Gran Rex en una noche mágica

Bandana concretó su regreso triunfal a los escenarios con un espectáculo que paralizó el Teatro Gran Rex este viernes por la noche. A 25 años de aquel estallido que cambió la música nacional, el grupo demostró que el fenómeno surgido del reality Popstars en 2001 sigue más vivo que nunca.

Con entradas agotadas en tiempo récord para su primera función, las chicas revalidaron su título como las reinas indiscutidas del pop argentino en una velada donde la nostalgia y la energía renovada fueron las grandes protagonistas.El increíble show de Bandana en el Gran Rex

La formación actual, compuesta por Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, ofreció un despliegue escénico de alto nivel. El concierto, que marca el inicio de las celebraciones por el cuarto de siglo de la banda, incluyó una puesta en escena moderna pero respetuosa de la mística original.

El público, que las acompaña desde sus comienzos, colmó la sala emblemática donde el grupo consolidó su éxito masivo, creando una atmósfera de celebración pop que se sintió en cada rincón del teatro.

El show destacó por el sonido actualizado de los clásicos que marcaron a toda una generación. El aniversario de Bandana no terminó este viernes; la fiesta continúa este sábado con una segunda función en el mismo escenario del Gran Rex. Tras más de dos décadas de aquel debut televisivo, las artistas demostraron que la conexión con sus seguidores permanece intacta.

La exitosa convocatoria confirma que el legado de las Popstars trasciende el tiempo. Con sorpresas, hits coreados de principio a fin y un sonido que supo adaptarse a los tiempos que corren, Bandana cerró la primera de sus dos fechas porteñas con un saldo más que positivo.