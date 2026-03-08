Triunfazo del Cóndor en el final

Por la fecha 29 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, Jujuy Básquet recibió a Santa Paula de Gálvez en un duelo donde la paridad fue la protagonista. El marcador final sonrió al local, que con un contundente 64-62 y cortó una racha adversa.

El primer cuarto mostró a un Jujuy Básquet sólido atrás y efectivo en los contraataques. Aunque Santa Paula reaccionó tras un tiempo muerto, el parcial de 21-16 dejó al "Cóndor" al frente. En el segundo segmento, la visita igualó en 32 y luego pasó al frente 36-35, pero Jujuy cerró mejor y se fue al descanso 42-39.

La etapa complementaria fue un verdadero trámite de desgaste y errores de ambos lados. El tercer cuarto fue parejo y con bajo goleo. Santa Paula lo ganó 12-8 y quedó arriba 51-50 para encarar el último período.

En el final, la visita intentó estirar diferencias con Gómez Quinteros y Puebla (máximos anotadores del partido con 12 puntos cada uno). Dos triples de Bruno Conti emparejaron el marcador y despertaron al público. Los últimos minutos fueron de errores de ambos lados, pero Jujuy Básquet con mayor entereza y un Ibarra clave (12 puntos) sostuvo la ventaja hasta el 64-62 final.