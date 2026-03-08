La emoción de Ricardo Darín luego de convertirse en abuelo: “Me golpeó maravillosamente”

La llegada de Dante, el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, revolucionó a la familia y tocó especialmente a Ricardo Darín. El actor se sinceró en una entrevista con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) y compartió cómo lo atravesó la noticia de convertirse en abuelo.

“Ver a mi hijo convertirse en padre: esa es la verdadera emoción. Es mi cachorro y, de pronto, lo vi con una sonrisa en la cara saliendo de la sala de parto con un bebé en manos”, relató el actor, visiblemente conmovido.

Para él, la experiencia de ver a Chino en su nuevo rol fue mucho más fuerte que la propia llegada del nieto. “El abuelazgo lo tomo con calma porque todavía no puedo vivirlo. Así que más que la emoción de ser abuelo, ver a mi hijo convertirse en padre fue lo que me golpeó maravillosamente”, indicó.

El nacimiento de Dante fue el 9 de febrero de 2026 en España, donde la actriz permanece junto a su madre y el bebé. “Úrsula y Dante, que es muy chiquitito, están en España. Tiene tres semanas de nacido nada más, y el Chino tuvo que volver a trabajar acá, pero por suerte pudo cumplir su gran ilusión de estar en el parto”, contó el protagonista de El Eternauta.

El artista celebró que la producción en la que trabaja su hijo le permitió quedarse unos días más en España para acompañar el nacimiento. “Nosotros pudimos estar cerquita también, pero igualmente desde acá nos mantenemos en contacto hasta ahora”, agregó.

Sobre su nuera, Darín se deshizo en elogios: “A Úrsula la adoro. Fue una emoción verlos”.

Durante la charla, recordó cómo fueron los nacimientos de sus propios hijos. “Pude vivir el parto del Chino, pero al de Clara no llegué. Había caído un camión cisterna en la Panamericana y no pude estar. Llegué, pero ella ya había nacido”, concluyó.