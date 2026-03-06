18°
6 de Marzo,  Jujuy, Argentina
El Tiempo en Jujuy

Alerta amarilla para una parte de la provincia

Este viernes se presenta con condiciones inestables en gran parte de la provincia, con probabilidad de tormentas a lo largo de toda la jornada y un alerta amarillo vigente por tormentas fuertes en distintos sectores.

Viernes, 06 de marzo de 2026 08:27

Según el pronóstico, la jornada comenzará con tormentas aisladas durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche se intensificarán, pudiendo registrarse tormentas fuertes. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 40% y el 70% durante todo el día.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 22 °C, con registros cercanos a 20 °C por la mañana, 22 °C por la tarde y 19 °C por la noche. El viento soplará entre 7 y 12 km/h, predominando del sector sur y sudoeste.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

Parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

  • Zona baja de Tilcara

De acuerdo con el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de forma puntual en algunos sectores.

 

Recomendaciones

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

