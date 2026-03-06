Afiliadas a la UCR eligen autoridad de la Secretaría de la Mujer

Afiliadas a la Unión Cívica Radical de Jujuy, eligen hoy a las nuevas autoridades de la Secretaría de la Mujer de la UCR, uno de los estamentos intermedios del sector partidario.



El proceso eleccionario inició esta mañana y se extenderá hasta las 18 en la sede del Comité Provincia, en San Martín 172; posteriormente a las 19 se proclamará la lista ganadora e inmediatamente será puesta en funciones.



Tres destacadas dirigentes radicales aspiran a la conducción del área interna: la Lista 1 propone a Mónica Ramos, la 2 a Dorys Salazar, y la 3 a Alicia Quispe.



Masiva asistencia de mujeres al acto eleccionario se observó hasta el mediodía, y se espera que así continúe durante la tarde.



“Sobrepasamos ampliamente las expectativas y el acto comicial se está desarrollando con absoluta normalidad. Estamos muy contentos al observar el interés de las afiliadas en elegir a sus autoridades”, expresó Eduardo Vergara.



Durante la mañana también asistieron a votar la diputada nacional María Inés Zigarán; la coordinadora de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de Jujuy, Aylén López; la legisladora provincial, Gisel Bravo, entre otras funcionarias.



El pro secretario Parlamentario en Diputados, Leandro Morales se acercó hasta la casa partidaria para brindar su colaboración a las mujeres radicales quienes tomaron la decisión que la nueva presidencia se eligiera mediante una elección interna.