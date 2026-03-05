Expectativa en la construcción de Jujuy

El sector de la construcción en Jujuy observa con expectativa los anuncios realizados por el gobernador durante la apertura del 165° período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Desde la Cámara Jujeña de la Construcción destacaron que el plan de obras anticipado por el Ejecutivo genera expectativas positivas en un rubro que venía atravesando meses de fuerte paralización y caída del empleo.

El presidente de la entidad, Nicolás Benicio, señaló que desde fines del año pasado el sector venía solicitando precisiones sobre la planificación de obra pública para la provincia. "En los meses de diciembre, enero y febrero hemos tratado de lograr que se nos comunique un plan de obra para la provincia, nos sorprendió para bien el plan que anunció el gobernador", expresó.

Según indicó, el anuncio oficial abre un escenario alentador para las empresas constructoras, que venían atravesando un período de incertidumbre. "Esto genera muy buenas expectativas para el sector ya que lamentablemente estaba muy parado. Estamos expectantes de que esto se empiece a activar", sostuvo.

En ese marco, Benicio explicó que ya inició gestiones para que las empresas puedan comenzar a trabajar en los distintos proyectos anunciados. "Hablé con el gobernador Carlos Sadir para solicitarle su autorización para que nos dé lugar a gestionar ante los ministerios, secretarías y direcciones tal cual había manifestado en su discurso", señaló.

Además, anticipó que ya se observan algunos movimientos iniciales vinculados a licitaciones. "Ya hay algunas licitaciones en el Ivuj y a fines de marzo vendrán otras. Hay que prepararnos para un nuevo comienzo de año que se verán reflejados en obras en tres o cuatro meses", remarcó.

El dirigente empresarial reconoció que durante el receso de verano el panorama fue complejo para las empresas del sector. "El receso lo veníamos llevando adelante con mucha preocupación, en el sentido de que estamos terminando obras y después con qué seguimos. Hoy tenemos un mensaje claro donde habría posibilidad de continuar con obras planificadas y determinadas, eso nos da tranquilidad", explicó.

Respecto a la situación financiera del sector, indicó que la cadena de pagos se mantiene en funcionamiento, aunque con algunas demoras administrativas. "La cadena de pago se está sosteniendo con algunas dificultades por el tema de vacaciones, cambios de funcionarios o firmas, pero se viene cumpliendo", afirmó.

No obstante, Benicio advirtió que la situación laboral sigue siendo preocupante. Según detalló, el número de trabajadores afiliados a la Uocra en actividad viene cayendo de manera sostenida. "Lo que podemos medir es el empleo de los trabajadores afiliados a ese gremio, que viene cayendo. Hay más de 4 mil desempleados, lo que marca que hay un nivel de desocupación importante y falta de trabajo", señaló.

Retracción de la inversión privada

En otro tramo de la entrevista con este matutino, Nicolás Benicio, explicó que la retracción económica impacta directamente en la construcción, ya que muchas obras dependen de decisiones de inversión del sector privado. “Lo que refiere al empleo privado ha caído demasiado. La actividad económica no está permitiendo que el privado pueda invertir en la construcción.

En cuanto al consumidor final, es decir la familia que construye o amplía su vivienda, hoy son muy pocos los que pueden hacerlo”, indicó. “El mercado de la construcción viene en caída hace varios años, por eso estos anuncios de obra pública en la provincia son muy importantes y ayudan mucho para sostener la actividad y el empleo”, concluyó.