El 31 de marzo vencen beneficios impositivos

En la ciudad de Palpalá continúa vigente el régimen de pago anual anticipado de impuestos municipales, una iniciativa promovida por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola que busca facilitar el cumplimiento tributario y brindar beneficios a los contribuyentes. Este sistema permite acceder a descuentos que van del 20% hasta el 30%, según la situación impositiva particular de cada vecino y su historial de pago. De acuerdo con la ordenanza vigente, el plazo para adherirse a este beneficio se extiende hasta el 31 de marzo, y los interesados deberán acercarse a la oficina de la Dirección de Rentas en el Centro Cívico de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Esta medida tiene como objetivo principal acompañar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, facilitando los procesos de pago. Los tributos incluidos en este régimen abarcan los sectores de comercio, inmueble, automotor y plataforma. Asimismo, se establece únicamente la aceptación de tarjetas bancarizadas Visa Macro como modalidad de pago, con la posibilidad de realizar hasta tres cuotas sin interés, gracias a la promoción del Banco Macro.

Alfredo Ortega, agente municipal, informó que el sistema de pago anual anticipado sigue habilitado. Para conocer el porcentaje exacto de descuento aplicable a su caso, así como para recibir asesoramiento personalizado sobre su situación tributaria, los contribuyentes deben acercarse a la oficina de rentas municipal de lunes a viernes de 7 a 13.

"El descuento del 30% corresponde a aquellos contribuyentes que cancelaron sus deudas hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el descuento del 20% se aplica a quienes lo hicieron en el transcurso del presente año", detalló Ortega.

La Municipalidad de Palpalá invita a los vecinos a aprovechar estos beneficios y a cumplir con sus responsabilidades tributarias dentro del plazo establecido. Este aporte resulta fundamental para continuar y fortalecer las tareas de mantenimiento integral en los barrios, así como para impulsar obras financiadas con recursos municipales, en un contexto marcado por la falta de acompañamiento del gobierno nacional.

Día de la Mujer

Hoy a partir de las 11 en el Centro Cívico la Municipalidad de Palpalá realizará el acto protocolar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Palpalá se suma a esta jornada destinada a visibilizar las luchas históricas y los avances alcanzados en materia de igualdad de género, así como a reflexionar sobre los desafíos que aún persisten.

Entró en vigencia aumento de tarifas

PALPALÁ (Corresponsal). Se dispuso el incremento del cuadro tarifario para el Servicio Público Alternativo de Pasajeros de Taxis de Radio Llamada y Remises, a partir del 2 de marzo de 2026. La bajada de bandera diurna es de $1.070,00, bajada de bandera nocturna $1.360,00. Estos montos entraron en vigencia durante la jornada de acuerdo con la ordenanza municipal Nro. 1180/16 que regula el Servicio Público Alternativo de Pasajeros de Taxis de Radio Llamada y Remises.

“A raíz del notable aumentos en los combustibles y repuestos y también la actualización dispuesta por el Municipio de San Salvador, resulta necesario determinar nuevos valores”, se señala en los articulados del decreto firmado por el jefe comunal Rubén Eduardo Rivarola.