5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Iglesia evangélica de Jujuy

Proponen un encuentro de fe y esperanza

El viernes 13 y sábado 14 en la Ciudad Cultural. Con acceso libre.

Jueves, 05 de marzo de 2026 23:50
PASTOR DANIEL GUTIÉRREZ | PRESIDENTE DE LA APUJ

La iglesia evangélica de Jujuy celebrará el próximo viernes 13 y sábado 14 de marzo a partir de las 19, la gran Mega Fiesta de la Familia. Durante la misma se realizaran conferencias y participación musical. Ciudad Cultural es el lugar de convocatoria y el acceso será totalmente libre.

El pastor Daniel Macario Gutiérrez, presidente de la Asociación de Pastores Unidos de Jujuy (Apuj), detalló que como en convocatorias anteriores la invitación es para todo público y que esta vez el eje central será la prédica del evangelio la reflexión de lo valores y posterior invocación a Dios por distintas situaciones que atraviesan las personas, como enfermedad, adicciones, problemas familiares y los que requieran de un milagro de Dios , habrá una oración especial a cargo de los dos pastores que visitarán nuestra ciudad. Ellos son Caleb Wampler y Renae Pilsing desde los EEUU, “un hombre y una mujer de fe y con dones especiales de parte de Dios.

Ellos ya visitaron muchos países y la manifestación de Dios a través de sus vidas es notable. La fe puede mover montañas y traer sanidad”, destacó. Finalmente, el pastor Gutiérrez confirmó que el viernes matizará musicalmente el grupo Rescate y el sábado el venezolano Keith Acosta con ritmo urbano.

 

