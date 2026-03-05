Perpetua para Jairo Guerrero, femicida de Tamara Fierro

La Justicia condenó a Jairo Emanuel Guerrero, alias "Diego Castro", a prisión perpetua por ser hallado autor material del femicidio de Tamara Fierro, ocurrido en mayo de 2025 en la localidad de Fraile Pintado. Esteban Fernando Pérez fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por encubrimiento y Maximiliano López, absuelto.

Así lo resolvió por mayoría, el Tribunal integrado por los jueces Pamela de las Cruces, presidente de trámite, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti; secretaría a cargo de Franco Giovannini.

El juicio oral y público inició el pasado 4 de febrero, tuvo a alrededor de cincuenta testigos y contabilizó un total de ocho audiencias: Seis fueron de debate, una de alegatos y la de ayer, en la que se conoció el veredicto de los magistrados.

Las audiencias se desarrollaron en el recinto de la Oficina de Gestión Judicial del Centro Judicial de San Pedro, donde El Tribuno de Jujuy estuvo presente en cada una, aunque no se le permitió el ingreso a la sala en ninguna ocasión.

Las partes se congregaron ayer alrededor de las 8.30 y previo a dar a conocer el fallo, el Tribunal escuchó las palabras de Sonia Figueroa, madre de Tamara Fierro.

Luego, Guerrero y Pérez se dirigieron a los magistrados de manera individual y según pudo saber este matutino, ambos se declararon inocente y manifestaron: "Confiamos en la Justicia".

Cabe recordar que López, previo al inicio de los alegatos del pasado lunes, también habló y se declaró inocente.

Posteriormente se pasó a un receso hasta las 10.30, cuando los magistrados dieron a conocer el fallo.

Jairo Emanuel Guerrero fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado autor material y penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género".

Esteban Fernando Pérez a la pena de cinco años de prisión efectiva por ser autor material y responsable del delito de "encubrimiento agravado por tratarse de delito especialmente grave".

En tanto, por unanimidad, los magistrados absolvieron lisa y llanamente a Maximiliano López del delito de "encubrimiento agravado" y ordenaron su libertad.

Asimismo resolvieron mantener el alojamiento de los condenados Guerrero y Pérez en el Servicio Penitenciario provincial.

El Fiscal fue Ernesto Lían Resúa, del Ministerio Público de la Acusación. La querella representada por Mariana Vargas, Alejandra Cejas y Silvina Llanes.

La defensa técnica de los acusados fue ejercida por Federico Llermanos, y Juan Pablo Gomar.

Acusación de la Fiscalía

Los ilícitos por los que fueron condenados Jairo Guerrero y Esteban Pérez iniciaron alrededor de las 8.42 del 24 de mayo de 2025, en la localidad de Fraile Pintado, cuando Tamara Fierro llegó en su motocicleta a la vivienda de Guerrero. Ingresaron a la vivienda, se dirigieron a la habitación del acusado donde permanecieron consumiendo bebidas alcohólicas.

Allí, antes de las 17, Guerrero la atacó violentamente hasta asesinarla y ocultó el cuerpo en la habitación. El victimario salió a las 20.20 y trasladó la moto de la víctima hasta un domicilio. Luego Guerrero se fue en un remís hasta la localidad de Calilegua, donde reside su primo, Esteban Pérez, a quien solicitó ayuda y juntos retornaron a las 22, en el mismo vehículo, a Fraile Pintado. Guerrero pidió a Pérez que junto a otra persona lleven el rodado de la víctima hasta el barrio María Auxiliadora, especificándole que debían dejarlo en cercanías de la casa de Fierro con la llave puesta.

Guerrero fue a su vivienda, desmembró el cuerpo de la víctima y lo colocó en bolsas de residuos, mientras Pérez esperaba. A las 5.15 del día siguiente, Pérez fue al domicilio de Guerrero, quien sacó una carretilla que contenía partes del cuerpo de Tamara Fierro en bolsas de residuo. Pérez procedió a trasladar la carretilla a una zona baldía, donde dejó los restos en un basural. Allí, ambos prendieron fuego donde depositaron los restos de la víctima y luego, Pérez se retiró. Guerrero continúo trasladando durante horas los restos de la víctima en bolsas, se mantuvo cerca del baldío y continuó avivando el fuego para que los restos se consuman.