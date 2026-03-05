El móvil del crimen fue “la violencia de género”

El fiscal Lían Resúa, a cargo de la investigación, explicó a este matutino que "es un fallo que en lo primordial y en lo objetivo, que era pedir y tener una condena perpetua para el femicida, está".

"En el veredicto se confirma la hipótesis de la Fiscalía, es decir que logramos la condena. Luego de una investigación que arrancó el 25 de mayo del año pasado, cuando la familia de la víctima había efectuado una denuncia por búsqueda de Tamara. Esa misma noche avanzamos en los testimonios y en una serie de evidencia importante que nos llevó en menos de 24 horas al acusado, a la obtención de los restos con los ratrillajes. En la primera semana teníamos elementos suficientes para tenerlo privado de su libertad".

Consideró que se trató de una investigación compleja: "Cuando el cuerpo de la víctima no puede hablar, es muy difícil llegar a esta sentencia porque no tenemos la prueba fundamente que es la acción del acusado sobre la víctima. Y el Tribunal en base a la cantidad tremenda de indicios que la Fiscalía le trajo, determinó que había sido muerta y que había sido violentamente, como lo dijo la Fiscalía, mediando violencia de género y por eso se lo condenó por femicidio", dijo.

Sobre el móvil del crimen, "la Fiscalía cree que es la violencia de género, es la supremacía del hombre sobre la mujer. El dominio y la creencia que el hombre puede tomar a la mujer, mantener relaciones cuando él quiera. Al acreditar el Tribunal que hubo violencia de género, este es el móvil. Como se dijo en los debates, Guerrero la quería 'ramear' a Tamara a su habitación, así lo dijo una amiga íntima de Fierro", recordó.

Al referirse a López, quien fue absuelto, explicó que "debíamos acreditar una situación que era una vinculación a través de contactos telefónicos y también un vínculo, que esta Fiscalía consideraba y que quería exponerle al Tribunal, que había ocurrido en los meses anteriores".

Sin embargo, "por un planteo de la defensa, no pudimos tratar esa situación y eso debilitó mucho las pretensiones de la Fiscalía y derivó en su absolución porque el Tribunal entendió que no tenía prueba suficiente para la acusación".