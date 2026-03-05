Recuperaron una moto que fue robada hace meses

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, tras un intenso trabajo de campo, logró recuperar una motocicleta que había sido robada en la localidad de la Esperanza.

El hecho se registró ayer, cuando los efectivos policiales realizaban recorridos preventivos por las inmediaciones de la mencionada localidad y divisaron una motocicleta mal estacionada en la vía pública.

Los auxiliares de la Justicia efectuaron verificación de cuadro y motor, constatando que tendría pedido de secuestro activo en fecha 26 de enero por sustracción, en la ciudad de San Pedro.

Posteriormente el bien recuperado, un motovehículo marca Zanella de 110cc de cilindradas, fue trasladado a la unidad policial, quedando en resguardo preventivo a fines de ser entregado a su propietario.