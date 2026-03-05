15°
Turismo en Jujuy
Patricia Bullrich
San Pedro
Caminata guiada
Electrodomésticos
Vialidad
Río de Janeiro
Donald Trump
Santiago Jubert
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy

Tilcara se prepara para celebrar la Semana Santa

Las ermitas y su gastronomía son parte de la atracción que genera.

Jueves, 05 de marzo de 2026 23:03
Visitas | El sector turístico espera una masiva llegada de turistas para Semana Santa.

Tilcara en Semana Santa es el destino turístico en la provincia más convocante para meditar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y vivenciar su belleza paisajística, celebraciones religiosas y degustar su gastronomía de temporada.

El municipio a través de su secretaría de Turismo ya difundió las actividades que se desarrollarán durante el fin de semana largo y las festividades previas por las honras a la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral.

A la vez se organiza para recibir una masiva asistencia de turistas que ya concretaron las reservas desde el 2 al 5 de abril. Gastronómicos, emprendedores, transportistas, guías y demás prestadores de servicios confían en que será una temporada muy beneficiosa como la de carnaval.

Aunque el verano ya está por finalizar, a Tilcara continúan llegando visitantes atraídos por todo lo que ofrece para un buen descanso.

 

