Mañana se desarrollará la Jornada de Intercambio de Experiencia de Educación Musical, organizada por Fabiana Barraza, música jujeña presidenta de FLADEM Argentina (Foro Latinoamericano de Educación Musical), y Cecilia Churquina, presidenta de la comisión directiva de la filial Jujuy. Está destinada a docentes de Música de todos los niveles, y se realizará en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen esquina Junín), en desde las 10.

La entrada es libre y gratuita, y el objetivo es mediante diferentes actividades compartir las experiencias y aprendizajes recogidos en el Seminario Internacional de Monterrey, en México, el año pasado, con los profesionales de la educación musical en Jujuy.

FLADEM es una red internacional sin fines de lucro, integrada por educadores musicales que, en grupos nacionales, locales, regionales, etc. están abocados a la búsqueda de implementación de propuestas y modelos propios de comunicación institucional y pedagógica.

En nuestro país, varias provincias están afiliadas, y Jujuy es una de ellas desde 2009.

Fabiana Barraza, reconocida flautista y docente de nuestro medio es actualmente la presidenta del foro a nivel nacional, y el año pasado participó del seminario internacional que se hace anualmente.

Sobre el foro

Barraza explica en conversación con nuestro diario que FLADEM se formó hace 30 años por la inquietud de cuatro maestras latinoamericanas Violeta Hemsy de Gainza de nuestro país, Carmen Méndez de Costa Rica, Gloria Valencia de Colombia y Margarita Fernández de Chile.

"La inquietud fue promover una enseñanza musical más centrada en la mirada latinoamericana, puesto de Hemsy de Gainza se encontró en un congreso internacional de la ISME (Asociación de Estudios de Educación Musical) y percibió que todo estaba enfocado en una realizada que no era la de nuestros países latinoamericanos", se explaya. "Se funda este foro para todos los países de habla hispana desde México para abajo, para promover una metodología musical propia", continuó.

Comentó también que hace poco se editó un libro digital con artículos que cuentan el recorrido y los logros del FLADEM en los diferentes países que lo conforman. "Ahí yo tengo publicado también un escrito sobre cuál fue el trabajo de FLADEM en Jujuy", comenta Barraza, quien recordó que en su momento "fuimos convocados por Nora Benaglia para armar la filial Jujuy", dice.

Fabiana fue en principio afiliada (2009), y como tal generó actividades en la filial Jujuy, siempre pensando en fortalecer las clases de música. "Ser parte del foro significa reunirte con compañeros, intercambiar experiencias tanto en jornadas provinciales, como regionales, nacionales y por supuesto, también tenemos nuestro seminario latinoamericano", explica para rápidamente invitar a los docentes de música de la provincia, a sumarse. Desde el año pasado es la presidenta del FLADEM Argentina. Es la primera jujeña en la presidencia. Antes había sido vicepresidente el docente Aldo Mamaní.

Después de la pandemia se hizo muy difícil recobrar los encuentros presenciales. Desde el año pasado se inició una campaña para retomar esos encuentros presenciales que se siguieron haciendo en la virtualidad. Hoy es muy tentador para los docentes conseguir packs de clases armados por Internet, "se busca una solución inmediata, cuando en realidad os estudiante y nosotros somos muy diversos, tenemos problemáticas diversas, quizás tenemos algún punto de encuentro en el que podemos solucionar cosas charlando con el compañero, y eso es lo que se ha perdido", fundamenta.

"La jornada de mañana es para transmitir a todos los interesados la experiencia que tuve el año pasado en Monterrey. El eje de esta edición fue la inclusión de alumnos con discapacidad en las clases de Música, cómo se trabaja y cómo se vive en los diferentes países. También quiero contar cómo se vive la pedagogía musical abierta en otros países; y explicar de qué se trata el foro, sobre todo a docentes de una generación nueva que no lo conocieron", comentó la artista educadora.

La necesidad de una mirada propia

"Los docentes y músicos de mi generación fuimos educados con una mirada eurocentrista, que contemplaba sólo los repertorios escolares canonizados y aunque a ya ha mudado muchísimo la educación musical actual, todavía tiene algunos rasgos de formación tradicional", cuenta Barraza.

"La manera de enseñar es lo que hace que un espacio de música se convierta en un espacio colectivo, de participación, que no sea unidireccional, donde sólo el maestro tiene la palabra sabia", comenta, "desde los ´90 en que se comenzó a trabajar fuertemente este objetivo, ha habido una evolución importante y tenemos otros desafíos que tienen ver con la inclusión de la tecnología", aportó.

La filial Jujuy

Explica Barraza que la intención es recuperar el número de afiliados al FLADEM en la provincia, que en su momento supo tener hasta 50 docentes que participaban.

"Esta jornada es justamente para contarles de qué se trata e invitar a formar parte. En el 2014 se hizo en congreso nacional acá en Jujuy, y este año queremos hacerlo de nuevo en el segundo cuatrimestre, pensando en el latinoamericano que se hará el próximo año en Buenos Aires", explicó.

Las actividades que propone el FLADEM son abiertas, gratuitas o de costo mínimo, y promueven la horizontalidad porque hay muchos docentes muy formados con trabajos valiosos en educación musical. Así que convocamos a todos a participar mañana.