5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Nueva edición del Best Tourism Villages de ONU Turismo

La convocatoria busca los mejores pueblos turísticos del mundo 2026.

Jueves, 05 de marzo de 2026 23:24
ELEGIDO | MAIMARÁ LOGRÓ EL TÍTULO EL AÑO PASADO.

La Secretaría de Turismo y Ambiente anunció el lanzamiento de la sexta edición de la iniciativa Best Tourism Villages, impulsada por ONU Turismo, en la que ocho pueblos serán seleccionados para representar a la Argentina.

El año pasado, dos pueblos argentinos fueron elegidos entre los mejores a nivel global: Maimará (Jujuy), y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).

La iniciativa Best Tourism Villages tiene por objeto distinguir aquellos pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.

La distinción también apunta a reconocer a aquellos pueblos que tengan un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos -económico, social y ambiental-, con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario.

Se establecieron tres requisitos básicos que deben cumplir los pueblos inscriptos: una baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes; estar ubicado en un paisaje con actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y compartir los valores y el estilo de vida turístico de la comunidad.

La selección de los ocho candidatos que representarán a la Argentina estará a cargo de un Comité de Profesionales de la Secretaría de Turismo y Ambiente, para luego ser evaluados por ONU Turismo, que decidirá sobre los ganadores a nivel internacional.

Cada provincia puede enviar más de una precandidatura, las candidaturas deben ser presentadas por el municipio interesado y contar con el aval de Turismo de la provincia a la cual pertenecen. El cierre de inscripción es el 30 de abril.

 

