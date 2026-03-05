Durante el verano viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos

De acuerdo a un relevamiento efectuado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - Came, al finalizar febrero, destacó que la temporada vacacional finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un impacto económico cercano a 11 billones de pesos.

La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad.

En cambio, el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, resultando nominalmente mayor al año pasado (+28,2%), pero 3,3% menor cuando se quita el impacto de la inflación (a precios reales).

A diferencia del verano anterior, la temporada mostró un desempeño más equilibrado, con un flujo sostenido de turistas durante enero y febrero, acompañado por políticas comerciales más agresivas, promociones y financiamiento en cuotas que ayudaron a dinamizar el consumo.

La estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs 3,7 en 2025), consolidando la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%.

Este comportamiento evidencia un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida.

El balance general

ESTADÍSTICA | REGISTRO DE LOS TURISTAS QUE SE MOVILIZARON POR EL PAÍS.

El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario.

La temporada se organizó por "picos" más que por anticipación: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje, acelerando reservas y elevando ocupación incluso en destinos que habían comenzado con registros bajos.

Se consolidó un nuevo perfil de turista: decidió con poca antelación, priorizó experiencias específicas y ajustó la duración de su estadía. La permanencia promedio se mantuvo en torno a 3-4 noches en destinos consolidados y fue más corta en plazas de paso o escapadas regionales.

El gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios. Donde el producto turístico estuvo bien diferenciado, el impacto económico fue contundente.

Eventos + cultura + deporte fueron la fórmula más efectiva para sostener el movimiento turístico. Las fiestas populares, festivales, torneos y propuestas gastronómicas funcionaron como motores claros de demanda y permitieron sostener actividad incluso en contextos de mayor prudencia en el gasto.

Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que le dieron volatilidad a la temporada y obligaron a una planificación más flexible por parte de prestadores y destinos.

Más visitado

Entre los destinos más visitados del país en la temporada pasada, se destacó Jujuy con índices muy alentadores.

Según Came, la provincia sostuvo un movimiento constante durante el verano, con fuerte presencia de turismo nacional e internacional en sus cuatro regiones. En enero recibió 133.328 turistas, que generaron 374.986 pernoctes y un impacto económico de $43.366 millones, sobre una oferta de 435 alojamientos y 12.382 plazas.

La ocupación promedio fue de 58,37%, con la Quebrada liderando (68,94%), seguida por Valles (53,86%), Yungas (41,15%) y Puna (29,80%). En febrero, la ocupación hotelera alcanzó el 62,2%, con un gasto promedio diario de $123.708 y una estadía media de casi 3 noches, consolidando un esquema de viajes más espontáneos y decisiones de último momento.

El Carnaval grande volvió a posicionarse como el punto más fuerte de la temporada. Convocó 45.715 turistas, generó 130.719 pernoctes y un impacto económico superior a $16.180 millones, con niveles de ocupación casi plenos en toda la provincia.

La Quebrada de Humahuaca alcanzó picos cercanos al 99%, mientras que Valles, Yungas y Puna también registraron porcentajes muy elevados.

BALANCE | INDICADORES PRINCIPALES Y VARIACIONES % (2026 VS 2025).

El balance general mostró una provincia que logró reducir la estacionalidad, con mayor segmentación del mercado, incluido el turismo de alta gama trabajando al máximo de su capacidad, y una propuesta cultural y natural que continuó atrayendo visitantes en un contexto nacional difícil para muchas familias.

Informe local

Según la Provincia febrero cerró con 131.476 turistas, 360.117 pernoctes y un impacto económico estimado en $44.552.021.490. La ocupación promedio provincial alcanzó el 62,3%, con picos cercanos al 70% en destinos de Quebrada.

El gasto diario por persona fue de $123.708 y la estadía promedio se ubicó en 2,74 noches. En total, funcionaron 435 alojamientos que ofrecieron 12.382 plazas en toda la provincia.

De los pernoctes registrados, 216.070 correspondieron a establecimientos empadronados y 144.047 a no empadronados. En cuanto a turistas, 78.889 se alojaron en emprendimientos registrados y 52.587 en no registrados.

La Quebrada lideró la ocupación regional con 68,6%. En ese corredor, Purmamarca alcanzó el 70,9%, Tilcara el 69,5% y Humahuaca el 67,9%. En los Valles, la ocupación fue del 59,7%, con San Salvador de Jujuy en 59,8%. Las Yungas marcaron 54% y la Puna 42,8%.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló que "los más de 44.500 millones de pesos que dejó febrero muestran un movimiento económico concreto en toda la provincia, no sólo en los destinos tradicionales sino también en regiones que vienen creciendo".

Además, remarcó que "superar los 131 mil turistas con una estadía promedio de casi tres noches confirma que Jujuy logró sostener niveles de ocupación por encima del 60% en plena temporada, con fuerte tracción en Quebrada".