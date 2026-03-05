15°
Turismo en Jujuy

El Tren Solar de la Quebrada se proyectó en la ITB de Berlín

El producto articula turismo, sustentabilidad y tecnología.

Jueves, 05 de marzo de 2026 23:17
ATRACTIVO | EL PRODUCTO TURÍSTICO INNOVADOR DE JUJUY.

El Tren Solar de la Quebrada se promovió en la International Tourism Exchange - ITB Berlín, la mayor feria global del sector turístico. El producto estuvo representado por propuestas sostenibles e innovadoras con fuerte identidad local y proyección internacional.

Es una de las experiencias más destacadas de Argentina en el circuito internacional de turismo y único en su tipo que articula turismo, sustentabilidad y tecnología.

El tren que recorre parte de la Quebrada de Humahuaca, se posiciona como uno de los productos turísticos más innovadores del país.

Ofrece un recorrido paisajístico incomparable que conecta Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, y representa una apuesta por la movilidad turística con energías limpias, promoviendo un modelo de turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

En otras ferias de turismo -como la FIT en Buenos Aires-, el Tren Solar fue uno de los atractivos más visitados, destacándose por su tráiler de realidad aumentada que permitió a los asistentes experimentar virtualmente el viaje y conocer los paisajes de la Quebrada sin salir del recinto ferial.

Proyección global

Desde su lanzamiento fue destacado por su aporte al desarrollo turístico regional y su capacidad para generar experiencias memorables combinando cultura, naturaleza y tecnología.

Su presencia escenarios internacionales contribuye a fortalecer la marca turística de Jujuy en mercados estratégicos, y a consolidar su oferta como referente de turismo sostenible en América Latina.

 

