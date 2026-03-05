15°
Guitarreramente
Patricia Bullrich
San Pedro
Caminata guiada
Electrodomésticos
Vialidad
Río de Janeiro
Donald Trump
Santiago Jubert
Turismo en Jujuy
ABRA PAMPA

Escarcha, risas y emoción en la escuela Normal de Abra Pampa

Pequeños estudiantes de Abra Pampa vivieron un momento inesperado y divertido que generó cientos de reacciones. 

Jueves, 05 de marzo de 2026 19:04
ESCUELA NORMAL DE ABRA PAMPA

Un video que se viralizó en TikTok muestra a pequeños estudiantes de Abra Pampa viviendo un momento tan inesperado como divertido.

En las imágenes se observa cómo comienza a desprenderse lentamente escarcha acumulada en el techo de la escuela. Primero caen pequeños trozos, pero segundos después se produce una caída continua de terrones de hielo, lo que provoca sorpresa, risas y emoción entre los niños que presencian la escena.

El video rápidamente generó reacciones entre los usuarios de la plataforma, quienes dejaron comentarios como: “Cuando Dios juega con los niños”, “Un momento inolvidable” y “¿Quién dijo que en el norte no nieva?”.

Según aclararon quienes compartieron el registro, no se trata de nieve, sino de hielo compacto formado tras la fuerte granizada que se registró ayer en la localidad puneña.

 

