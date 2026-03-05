ATE Jujuy exigió salarios acordes a la Canasta Básica

La seccional jujeña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a manifestar su rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial, que contempla un incremento del 10% para el primer semestre del año. Desde el gremio consideran que la oferta resulta "insuficiente" frente a la situación económica actual y remarcan que el principal reclamo es garantizar un salario que cubra el costo real de la Canasta Básica familiar.

En ese marco, la secretaria general de ATE Jujuy, Mariela Tejerina, secretaria convenio colectivo, expresó que el sindicato solicitó formalmente a las autoridades provinciales la revisión de los números presentados en la mesa de negociación. "Le pedimos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Gobierno que revise los números y los incrementos recibidos ya que siguen siendo insuficientes a la realidad que atraviesa el trabajador estatal", afirmó. Y agregó con énfasis: "Lo que solicitamos es un ingreso a la canasta básica".

Desde el gremio sostienen que los salarios actuales dentro del Estado, tanto en el ámbito provincial como en los municipios, se encuentran mayoritariamente por debajo de 1.300.000 pesos, cifra que señalan como referencia del valor de la Canasta Básica. En ese sentido, advierten que el 10% ofrecido no logra recomponer el poder adquisitivo ni acompañar el ritmo de la inflación acumulada.

Además del reclamo estrictamente salarial, ATE planteó una serie de demandas estructurales vinculadas a la situación laboral de los trabajadores estatales. Entre ellas, el urgente pase a contrato de los capacitadores laborales, la mejora salarial de los empleados jornalizados y el pase a planta permanente en todos los municipios de la provincia. También exigen una recategorización general y el blanqueo de los ítems que, según denuncian, algunas comunas abonan "en negro", lo que impacta negativamente en aportes jubilatorios y derechos laborales.

El conflicto no es nuevo. El gremio ya había realizado un paro provincial el lunes pasado, medida que tuvo repercusión en distintas reparticiones públicas y municipios del interior. Desde ATE señalaron que la adhesión fue significativa y que la protesta se desarrolló en reclamo de una recomposición salarial urgente y condiciones laborales más justas.

En este contexto, la organización sindical anticipó que continuará en estado de alerta y no descarta nuevas medidas de fuerza si no se obtienen respuestas concretas por parte del Ejecutivo. "Los trabajadores estatales no pueden seguir cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza", remarcaron desde la conducción provincial, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar ingresos que cubran las necesidades básicas de las familias.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en una eventual convocatoria a una nueva instancia de diálogo que permita acercar posiciones y evitar la profundización del conflicto en la administración pública jujeña.