Zona Franca de La Quiaca debe tener capital jujeño

La Zona Franca que se habilitará en La Quiaca, será una vía clave para que la Provincia y la Puna se desarrollen en diferentes sectores, impulsando la economía y beneficiando ampliamente a la población, sostuvo la legisladora provincial justicialista María Uriondo.

Acompañando las declaraciones del presidente del bloque del PJ en Diputados, Rubén Rivarola, destacó que ese desarrollo debe garantizarse con la intervención de empresas jujeñas y propuso también que por lo menos un 20% de las tierras del área exenta de tributos se destinen a firmas locales que aseguren impacto económico y empleo en la provincia.

En sus declaraciones destacó que la ZF quiaqueña será más que un punto estratégico dentro de la región puneña, diseñado para potenciar el comercio exterior, la industrialización y la generación de empleo. A la vez que creará un ambiente propicio para determinadas actividades económicas.

La legisladora ponderó la decisión del Gobierno provincial en llamar a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, explotación y administración, pero planteó a la vez la necesidad de incorporar un esquema que priorice a empresas locales para maximizar el impacto económico en la región y en toda la provincia que es el objetivo principal de su habilitación y del pedido que realiza en nombre del bloque del PJ.