104 proyectos de ley ingresaron a Diputados

En la segunda sesión ordinaria ayer en la Legislatura de Jujuy, tomó estado parlamentario un amplio paquete de iniciativas impulsadas por los diferentes bloques que integran la estructura legislativa del parlamento provincial.

Una vez conocidas y enumeradas las comunicaciones y resoluciones de la presidencia de la Cámara, y las comunicaciones del Ejecutivo provincial, tomaron estado parlamentario 104 proyectos de ley.

La diputada Daniela Vélez, del bloque del Partido Justicialista presentó 37 proyectos; Carlos Haquim y Alicia Sosa, del bloque Primero Jujuy elevaron 21; de Martín Fellner, también del PJ, ingresaron 13 y del mismo bloque Verónica Valente presentó 5.

María Uriondo, del PJ y Federico Canedi, del bloque La Libertad Avanza, presentaron 4 cada uno; Cristian Rivarola (del PJ), 3 al igual que el bloque PTS - Frente de Izquierda, y 2 proyectos elevó la flamante legisladora Noemí Isasmendi.

En cuanto a los proyectos de resolución, Fellner presentó 4; el PTS - Frente de Izquierda 2; y Vélez e Isasmendi 1 cada una; respecto a la solicitud de informes el PTS - Frente de Izquierda efectuó 3; Fellner 2 e Isasmendi, Primero Jujuy y la diputada Laura Gámez (de La Libertad Avanza) 1 cada uno.

Entre ellos están el girado por el Ejecutivo provincial sobre Sistema de coordinación financiera, fiscal y tributaria Provincia - Municipios; de Fellner, Exención de ingresos brutos al tabaco, e Implementación de la boleta única electrónica en los procesos electorales provinciales; de Vélez, Economía circular de los plásticos; Marco normativo para la prevención, detección, abordaje y erradicación del ciberacoso escolar; Prevención, control y corrección de la contaminación acústica; y otros.

Isasmendi presentó Ejecución de obras de pavimentación integral de las rutas del departamento Santa Bárbara, entre otros.