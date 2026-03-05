Familiares de efectivos reclamaron mejora salarial

Alrededor de 500 personas, entre ellas familiares de efectivos policiales en actividad, personal retirado y del Servicio Penitenciario se convocaron en la puerta de la Casa de Gobierno, para exigir mejoras salariales y al cierre de esta edición, permanecían en el lugar.

Todo comenzó luego de que tomara estado público las resoluciones 77 y 78 (con fecha del 20 de febrero) del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, aumentando un adicional del 35 por ciento del sueldo, no remunerativo y no bonificable a efectivos que cumplen custodia al gobernador y vice gobernador, como así también a los efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (Ceop) y un 70 por ciento del sueldo, no remunerativo y no bonificable, para personas cuentan con cargo jerárquicos de la plana mayor.

Los manifestantes tenían en su poder un petitorio, donde exigían al ministro de seguridad su renuncia, como así también la renuncia del jefe de la Policía Milton Sánchez.

Otro punto del escrito, solicitaba el aumento del sueldo de todos los efectivos policiales, sin distinguir rango ni jerarquía, para equiparar el costo de la canasta básica familiar. Además los familiares de policías en actividad, habían pedido que se revea las condiciones de trabajo del personal auxiliar de la Justicia.

Las horas pasaban y el clima empezó a caldearse, en un momento determinado algunos familiares de los efectivos reconocieron a policías que presuntamente trabajan en el departamento de Inteligencia, tomando registros fotográficos de las personas que se convocaron para manifestarse.

Una de las personas que fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo y por el ministro Pulleiro, fue Rodolfo Choque, representante de la Asociación de Familiares y Retirados de la Policía de la provincia, quien calificó el encuentro como "negativo". "No nos quisieron recibir el petitorio y dijeron que iban a dejar sin efecto el pago del adicional al persona jerárquico, a los custodios y al Ceop, Además los ministros nos ofrecieron una mesa de trabajo para el 16 de marzo, pero es una decisión que debemos tomar entre todos, como familia de la Policía que somos", dijo Choque.

PERSONAL RETIRADO | SE REUNIÓ CON LOS MINISTROS DE HACIENDO Y DE SEGURIDAD.

Por otra parte Choque dijo que los ministros le propusieron armar una mesa de trabajo con distintos representantes, para el ofrecimiento de un porcentaje del salario que podría beneficiar a todos los efectivos y si ellos aceptaban, la primera reunión sería el próximo lunes 16 del corriente.

Rolando Subia, uno de los efectivos retirados de la Policía de la provincia, dijo que " ahora depende de nosotros la conformación de una mesa de trabajo, nosotros vamos por una recomposición salarial acorde a la canasta familiar, tanto para los policías activos, como el personal retirado".

Los efectivos retirados y familiares del personal en actividad, que estaban apostados en la puerta de Casa de Gobierno, habían tomado la decisión de no retirarse del lugar, hasta obtener una respuesta inmediata al pedido recientemente presentado.

Al cierre de la presente edición, la mayoría de las personas congregadas en frente de la Casa de Gobierno se habían opuesto enérgicamente al primer acercamiento y permanecían en el lugar.