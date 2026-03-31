Realizarán obras de reparación en pleno centro de la ciudad

Agua Potable de Jujuy confirmó que, tras obtener la autorización municipal correspondiente para la rotura de calzada, procederá a reparar una pérdida de agua en el cruce de las calles Lavalle e Independencia.

Los trabajos están programados para dar inicio a las 14, un horario que fue especialmente coordinado con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación vehicular vinculada a la actividad escolar. De esta manera, se busca garantizar que los estudiantes ya se encuentren dentro de sus respectivos establecimientos educativos cuando comience la intervención en la vía pública.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar o evitar la zona para evitar congestionamientos.