Ingresaron armados a robar a una finca y realizaron disparos

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 de Perico, buscan intensamente a dos hombres que ingresaron armados a una finca con intenciones de robo, intentaron reducir a uno de los peones y realizaron disparos al aire.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la tarde del lunes pasado, en el interior de una finca conocida por los lugareños como "Salvita", ubicada en el cruce de Las Cañadas en la localidad de Las Pampitas, sobre ruta provincial Nº 45.

En esas circunstancias, uno de los trabajadores del lugar se acercó al sector donde está ubicada la bomba de agua y un depósito de bolsas de abono y herramientas de trabajo, para prender la luz y fue sorprendido por dos hombres, uno de ellos empuñando un arma de fuego le dijo que se tirara al piso.

El trabajador optó por salir corriendo y fue en ese momento que el delincuente realizó al menos dos detonaciones.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó a los efectivos de la Brigada de Investigaciones que inicien las tareas pertinentes para esclarecer el caso y que el personal de Criminalística realice las pericias de rigor.

Los propietarios del lugar detallaron el faltante de varios bolsas de abono y otros elementos que se usan para labrar la tierra, que luego fueron hallados en las inmediaciones ocultos entre pastizales.

Por fortuna no se registró ninguna persona herida y la víctima ya prestó declaración en sede policial, para avanzar con la investigación.

Una fuente cercana al caso, le confió a nuestro diario que la víctima logró describir a los delincuentes.

Los efectivos de la Seccional 64º intervinieron en primera instancia en el hecho, pero los de la Brigada están a cargo de las actuaciones.