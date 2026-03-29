Un gendarme mató a un “motochorro” e hirió a otro

Un cabo de Gendarmería mató a un motochorro e hirió a otro, menor de edad, en un intento de robo en Trujui, en el partido bonaerense de Moreno. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad.

Al mismo tiempo, a raíz de la muerte del presunto delincuente, se ordenó una custodia en el domicilio del gendarme por temor a represalias.

El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 23, cuando el efectivo de 28 años, que se desempeña en la Región 1 de Campo de Mayo, fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave sin patente, uno de ellos armado con lo que luego se comprobó era una réplica de pistola 9 mm.

Ante la amenaza, el gendarme extrajo una Bersa Thunder Pro calibre 9 mm, y realizó entre cuatro y cinco disparos hacia los asaltantes.

De acuerdo con lo reconstruido por la Policía bonaerense y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado por el Same al hospital, donde ingresó sin vida.

En tanto, el adolescente de 17 años, sufrió heridas en el tórax y en la pierna derecha, y permanece en estado crítico bajo custodia policial. El gendarme fue detenido.

El incidente motivó el despliegue de personal de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar y secuestró tanto la motocicleta de los presuntos delincuentes como el arma utilizada por el gendarme.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron corroborar la versión dada por la víctima del intento de robo. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la fiscal Rebeca Patiño, junto a su secretario, se presentaron en la comisaría 2º de Trujui para tomar declaración al efectivo.

Al mismo tiempo, informaron que, como medida preventiva, la fuerza asignó una consigna policial fija en el domicilio del gendarme para garantizar su seguridad ante potenciales represalias por parte de familiares de los involucrados. Además, se dispuso la disponibilidad de personal especializado para brindar contención psicológica al suboficial.

El gendarme sufrió heridas leves producto de la caída de su motocicleta durante el forcejeo, consistentes en raspones.

Las autoridades judiciales aguardan la revisión de nuevas imágenes para definir si corresponde otorgarle la libertad, quien continúa a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.