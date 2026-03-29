Argentina inicia hoy otra semana de entrenamientos

La Selección Argentina, que tuvo libre ayer en jornada dominical mientras que el sábado realizó un ensayo futbolístico ante el combinado Sub 20 que dirige Diego Placente, en el predio de Ezeiza, empezará la segunda y última semana de entrenamientos en esta nueva fecha Fifa.

En un ensayo dividido en dos tiempos de 40 minutos, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 1 a 0 gracias a un tanto de José Manuel López, tras una buena acción colectiva. El trabajo se realizó como previa del compromiso que el equipo disputará en "La Bombonera" mañana ante Zambia.

El entrenamiento incluyó minutos de fútbol para varios jugadores. La formación inicial fue: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Por su parte, los futbolistas que arrastraban mayor carga tras el último amistoso realizaron tareas regenerativas en el gimnasio para optimizar su recuperación.

Ayer, como mencionábamos en el primer párrafo, fue el único día libre antes de retomar la actividad: una pausa para recuperar energías luego de varios días de trabajo intenso en el predio de la AFA.

La actividad se reanudará hoy a partir de las 11, cuando los futbolistas vuelvan a concentrarse. Ese mismo día está previsto un nuevo ensayo en campo -con horario a confirmar- en el que el cuerpo técnico comenzará a delinear los próximos pasos de cara al cierre de la preparación.

Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, la cual comenzará a las 11, en la que se espera que analice el presente del equipo -tras no mostrarse conforme luego del encuentro ante Mauritania- y anticipe los objetivos inmediatos de la "albiceleste" en esta última etapa de preparación previo al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Zambia

El próximo rival de Argentina. Los "Chipolopolo", dirigidos por George Lwandamina, encaran el partido de mañana como una vitrina inmejorable tras haber quedado fuera de la clasificación al Mundial 2026 al finalizar en la cuarta posición de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol.