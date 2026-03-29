Sikuris anuncian la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

Las tradicionales bandas de sikuris ya acompañan el tramo final del descenso de la Virgen de Punta Corral, anunciando su llegada al corazón de Tumbaya.

Con sonidos andinos, los sikuris marcan el ritmo de una jornada cargada de emoción, en la que fieles de distintos puntos del país aguardan el arribo de la mamita del cerro. Seguí cada momento a través del streaming de El Tribuno de Jujuy

Según estimaciones, más de 150 mil peregrinos participan este año de la peregrinación, consolidando una tradición que combina espiritualidad, cultura y esfuerzo colectivo.

La llegada de la imagen a Tumbaya representa uno de los momentos más conmovedores del calendario religioso jujeño, dando inicio a las celebraciones de Semana Santa con una convocatoria que reúne a familias enteras y comunidades de toda la región.