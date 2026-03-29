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SEMANA SANTA

Sikuris anuncian la llegada de la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

Se vive en vivo a través del canal de streaming de El Tribuno de Jujuy uno de los momentos más emotivos de la fe jujeña.

Domingo, 29 de marzo de 2026 21:02

Las tradicionales bandas de sikuris ya acompañan el tramo final del descenso de la Virgen de Punta Corral, anunciando su llegada al corazón de Tumbaya.

Con sonidos andinos, los sikuris marcan el ritmo de una jornada cargada de emoción, en la que fieles de distintos puntos del país aguardan el arribo de la mamita del cerro. Seguí cada momento a través del streaming de El Tribuno de Jujuy  

Según estimaciones, más de 150 mil peregrinos participan este año de la peregrinación, consolidando una tradición que combina espiritualidad, cultura y esfuerzo colectivo.

La llegada de la imagen a Tumbaya representa uno de los momentos más conmovedores del calendario religioso jujeño, dando inicio a las celebraciones de Semana Santa con una convocatoria que reúne a familias enteras y comunidades de toda la región.

 

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