ETJ300326-021N02-Un repertorio de canciones inspirado en "Pájaros y aves"

Una nueva propuesta de concierto del artista Augusto Berengan, tendrá lugar este miércoles a las 20, en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz (Güemes esquina Lamadrid), esta vez titulado "Pájaros y aves".

Dice Berengan, quien es un estudioso de la música, de su historia y sus influencias en nuestro continente y en nuestro país, que "el cancionero criollo está profundamente ligado a lo rural y por ende al paisaje siendo el hombre (como especie), un elemento más del mismo. De igual modo sería inconcebible un paisaje 'amable', sin árboles", y desde ese punto fundamenta la elección de este repertorio que incluye temas de propia autoría.

Y continúa expresando su hilo conceptual: "Un árbol con su sombra gruesa o con manchones de sol que lo atraviesan, a la orilla del camino, es un tesoro para el viajero que va por un camino en la hora cuando el sol aprieta con mayor intensidad. De igual modo las para las aves, un árbol es el lugar casi imprescindible para la construcción de sus nidos. Ahí está el hornero verdadero ingeniero constructor, adornando los árboles con su casa en las alturas del ramaje".

También hace referencia al concierto musical mañanero que ofrecen los árboles plenos de pájaros festivos, saludando al amanecer.

Es decir, se inspira en estos dos elementos vivos, que adornan la vida de los humanos.

Maravillado con estas vistas, el artista cuenta que crea, sensiblemente, un extenso e inspirado repertorio poético musical en este caso, representado en el canto criollo.

Y, además, adelanta que "la poesía despojada del canto también tendrá su espacio y en cuanto a las canciones, he formulado un repertorio que va desde la antigua canción anónima, las canciones de autor y las propias. De igual modo las diversas formas musicales nativas, estarán presentes completando así, una propuesta que creo no equivocarme si digo que será del agrado de los presentes ejemplo, con zambas, chacareras, tristes pampeanos, yaravíes, kaluyos de los valles centrales de Bolivia, habaneras, tonadas cuyanas, etc., hasta completar, un número de, doce piezas".

Sobre esta selección dice "me animo a decir que más allá de quien las interpreta, dichas canciones son de una gran riqueza poético musical y ojalá que los asistentes puedan disfrutar tanto como yo, de su abordaje". Augusto estará acompañado sólo de su guitarra, para este encuentro íntimo con el público amante de la música criolla.

La entrada es libre y gratuita, y el recital cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.