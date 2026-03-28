Gimnasia volvió a sonreir de visitante

Gimnasia de Jujuy se quedó con un valioso triunfo por 2 a 1 ante Chaco For Ever en un partido donde supo ser más punzante y ordenado, especialmente en la primera etapa. Pese a los fallos arbitrales que generaron polémica para ambos equipos, el conjunto jujeño demostró mayor claridad en ataque, aunque terminó sufriendo para sostener la ventaja.

El primer tiempo fue favorable para la visita, que se fue al descanso en ventaja gracias al gol de Jonatan Gallardo a los 40 minutos. Durante esos primeros 45 minutos, Gimnasia fue superior, generó las situaciones más claras y justificó ampliamente la diferencia en el marcador.

En el complemento, la paridad volvió a instalarse cuando, a los 30 minutos, Pacheco igualó para el local tras una definición mano a mano que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, la alegría duró apenas 40 segundos: Delfor Minervino recuperó la ventaja para el "Lobo" y selló el 2 a 1 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy se subió a la cima de la Zona B de la Primera Nacional, en condición de líder transitorio.