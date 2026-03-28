14°
28 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Bananal
fútbol internacional
HistoLetras
Cuesta de Barcena
Unidad Regional 1
Caso Tania Palacios
Policía jujeña
violencia de Género
PRIMERA NACIONAL
Gimnasia de Jujuy
El Bananal
fútbol internacional
HistoLetras
Cuesta de Barcena
Unidad Regional 1
Caso Tania Palacios
Policía jujeña
violencia de Género
PRIMERA NACIONAL
Gimnasia de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia volvió a sonreir de visitante

El equipo de Hernán Pellerano aprovechó los momentos clave y, al menos de manera transitoria, se subió a la cima de la Primera Nacional.

Sabado, 28 de marzo de 2026 07:06

Gimnasia de Jujuy se quedó con un valioso triunfo por 2 a 1 ante Chaco For Ever en un partido donde supo ser más punzante y ordenado, especialmente en la primera etapa. Pese a los fallos arbitrales que generaron polémica para ambos equipos, el conjunto jujeño demostró mayor claridad en ataque, aunque terminó sufriendo para sostener la ventaja.

El primer tiempo fue favorable para la visita, que se fue al descanso en ventaja gracias al gol de Jonatan Gallardo a los 40 minutos. Durante esos primeros 45 minutos, Gimnasia fue superior, generó las situaciones más claras y justificó ampliamente la diferencia en el marcador.

En el complemento, la paridad volvió a instalarse cuando, a los 30 minutos, Pacheco igualó para el local tras una definición mano a mano que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, la alegría duró apenas 40 segundos: Delfor Minervino recuperó la ventaja para el "Lobo" y selló el 2 a 1 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia de Jujuy se subió a la cima de la Zona B de la Primera Nacional, en condición de líder transitorio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD