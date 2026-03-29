Haquim mantendrá la comisión de Economía

El presidente del bloque Primero Jujuy en la Legislatura de la Provincia, Carlos Haquim este año continuará presidiendo la Comisión de Economía, una de las más importantes que conforman la estructura de trabajo del Poder Legislativo.

Para esta semana de tres días hábiles se espera la confirmación de las presidencias de las restantes 14, de las cuales el bloque del Frente Jujuy Crece se quedaría con 8 y el resto se repartirían entre el PJ y La Libertad Avanza.

En la segunda sesión ordinaria de principio de mes, fueron derivadas a ella para su análisis tres proyectos de ley, un proyecto de declaración, y dos proyectos de solicitud de informes, uno de Martín Fellner sobre Recaudación, gestión y distribución de Regalías mineras; y el otro presentado por el mismo Haquim sobre los Establecimientos productivos de la explotación de canteras de caliza si cumplen con la política ambiental, en Volcán.

El legislador declaró que conducirá la misma abriendo el diálogo y el debate para avanzar hacia las leyes que precisa la ciudadanía y la provincia para crecer.

Su permanencia en la presidencia mantiene las expectativas respecto a una agenda enfocada en el desarrollo y la dinamización de la economía real de la provincia. "Todos vamos a trabajar para impulsar acciones que acompañen el fortalecimiento", señaló.