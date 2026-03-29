Mañana labor parlamentaria

Para mañana a las 10 el presidente de la Cámara de Diputados de Jujuy, Alberto Bernis, llamará a los presidentes de bloques a labor parlamentaria donde se decidirá si se convoca a sesionar el miércoles, último día hábil de esta semana.

En ella también se definirían los nombres que presidirán las comisiones permanentes, lo cual vino reclamando insistentemente el bloque de la Izquierda y el vicepresidente 2do el legislador Martín Fellner (PJ).

El llamado se concreta también, luego de la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, que mantuvo a Bernis muy ocupado al ser el anfitrión de los vicegobernadores del NOA y NEA que lo integran.