Nuevo campo de poder

La economía del espacio es el conjunto de actividades y recursos que crean valor para los seres humanos a través de la exploración, investigación y utilización del espacio ultraterrestre. Actualmente, este sector atraviesa una fase de expansión masiva denominada "New Space", donde la participación privada ha superado al control gubernamental exclusivo; dando cuenta de un movimiento económico de US$ 560.000 millones creciendo a un ritmo sin precedentes, con proyecciones de alcanzar los 1.8 trillones de dólares para 2035.

Durante la guerra fría, la carrera espacial fue un símbolo de prestigio y competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, en pleno siglo XXI, ese escenario ha cambiado radicalmente. Ya no se trata solo de plantar una bandera en la Luna, sino de algo mucho más profundo: el control de los recursos, las comunicaciones y la seguridad en el espacio.

La nueva carrera espacial tiene protagonistas múltiples. Estados Unidos, a través de la Nasa y empresas privadas como SpaceX, lidera el desarrollo de cohetes reutilizables y constelaciones satelitales. China se ha consolidado como una superpotencia espacial, rivalizando con EEUU y Rusia, mediante el desarrollo de su propia estación espacial Tiangong, exploraciones robóticas en la Luna y Marte (rover Zhurong), y planes para alunizajes tripulados hacia 2030. Su programa es estratégico, enfocado en el prestigio, la tecnología militar y la explotación de recursos espaciales, mientras India se ha consolidado tras el éxito histórico de la misión Chandrayaan-3 en 2023, convirtiéndose en el primer país en alunizar cerca del polo sur de la Luna. Bajo la dirección de la Isro, destaca por misiones de bajo costo, la búsqueda de hielo de agua y ambiciosos planes que incluyen misiones tripuladas, el estudio del Sol y el desarrollo de estaciones espaciales propias, posicionándose como una potencia emergente de alta eficiencia.

En el caso de Europa, la Agencia Espacial Europea (ESA), con 23 estados miembros, impulsa la soberanía espacial, invirtiendo en lanzadores propios como el Ariane 6, navegación (Galileo), observación terrestre (Copernicus) y tecnologías inmersivas como la Realidad Extendida.

Rusia mantiene su legado como potencia espacial a través de Roscosmos, gestionando lanzamientos desde Baikonur y Vostochni y colaborando en la Estación Espacial Internacional. Japón se ha consolidado como una potencia espacial líder mediante la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Jaxa), destacando por su robótica avanzada, el éxito de la misión lunar Slim (2024) -siendo el quinto país en alunizar- y la tecnología de cohetes H3. Su enfoque actual combina la exploración científica, la cooperación con EEUU en el programa Artemis y el desarrollo comercial, incluyendo planes para un ascensor espacial. Otros actores también buscan no quedar relegados en esta competencia que ya no es simbólica: es económica y estratégica.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la Luna. Estados Unidos impulsa el programa Artemis; la misión Artemis II, programada para lanzarse este 1 de abril, será el primer vuelo tripulado que orbitará el satélite en décadas. El objetivo es establecer bases permanentes en el satélite natural.

La diferencia con la carrera espacial del siglo XX es clara: la Luna ya no es solo un destino, sino una plataforma logística para futuras misiones y, sobre todo, un posible centro de extracción de recursos como el helio-3 (He), un isótopo ligero y estable del helio, escaso en la Tierra, pero abundante en la Luna; es considerado el "combustible del futuro" para la fusión nuclear debido a su capacidad de generar energía limpia sin producir residuos radiactivos significativos; también se usa en criogenia, computación cuántica y medicina. El Agua (Hielo): localizada principalmente en los polos de la luna, es vital para producir oxígeno para respirar y combustible de hidrógeno para naves espaciales. La minería espacial, no sólo piensa en la luna; empresas y agencias espaciales también estudian la explotación de asteroides ricos en metales como platino, níquel y tierras raras. Se estima que algunos asteroides podrían contener recursos valuados en trillones de dólares, lo que transformaría radicalmente la economía global.

Lo que antes parecía ciencia ficción comienza a ser parte de planes estratégicos reales.

En paralelo, se desarrolla una batalla silenciosa por el control de la infraestructura digital del planeta. Las constelaciones de satélites de órbita baja, como las desplegadas por SpaceX (ha solicitado autorización para poner en órbita un millón de satélites solares que funcionarán como centros de datos para Inteligencia Artificial), con su red Starlink, buscan ofrecer internet global de alta velocidad. Esto no solo implica un negocio multimillonario, sino también un cambio en la geopolítica de las comunicaciones: quien controle estas redes tendrá una influencia directa sobre el flujo de información en el mundo.

Pero quizás el aspecto más inquietante de esta nueva carrera espacial es su dimensión militar. Las principales potencias ya desarrollan capacidades para proteger sus satélites, interferir los de otros países o incluso neutralizarlos. El espacio, que durante décadas fue concebido como un ámbito de cooperación científica, comienza a transformarse en un nuevo escenario de competencia estratégica. La creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos (United States Space Force) es una señal clara de que el dominio del espacio se considera hoy un componente central de la seguridad nacional para el país del norte.

En este contexto, la pregunta ahora es quién ganará la nueva carrera espacial y bajo qué reglas. A diferencia del pasado, donde la competencia era principalmente ideológica, hoy se combinan intereses económicos, tecnológicos y militares en una escala sin precedentes.

En esta nueva competencia, América Latina no es protagonista, pero tampoco es irrelevante. La región concentra recursos estratégicos clave para esta industria, como el litio del triángulo Argentina-Chile-Bolivia, fundamental para baterías y sistemas de almacenamiento energético utilizados en satélites y tecnología aeroespacial. También posee reservas de cobre, tierras raras y otros minerales críticos para la electrónica avanzada. A esto se suma una ventaja geográfica poco mencionada: Brasil, Argentina y México desarrollan capacidades satelitales propias y sus territorios son estratégicos para estaciones terrestres, seguimiento de satélites y potenciales centros de datos vinculados a la infraestructura espacial.

Nuestro país posee una destacada capacidad espacial, enfocada en el diseño, construcción y operación de satélites de observación terrestre (Saocom) y de telecomunicaciones (Arsat), liderado por Conae e Invap. Cuenta con soberanía tecnológica para desarrollar misiones científicas, centros de ensayos de alta tecnología (Ceatsa) y startups en crecimiento. La Estación de Espacio Lejano creada en el marco del convenio entre China y Argentina Cltc-Conae, ubicada en Bajada del Agrio, Neuquén, es una instalación china de 200 hectáreas operativa desde 2018. Cedida por 50 años, cuenta con una antena de 35 metros para exploración lunar y espacial; generó controversia por sus cláusulas de confidencialidad y posibles usos duales (científico - militar).

Latinoamérica entonces enfrenta el mismo dilema de siempre: puede convertirse en proveedora de insumos para las grandes potencias o en un actor con capacidad de decisión tecnológica. Es promisoria la organización conjunta de actores del sector privado/científico y el apoyo de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del gobierno de la provincia de Salta, de un gran evento con el nombre de "Argentina Space 2026", y será el primero del ecosistema espacial, tecnológico e industrial del país, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta del 11 al 13 de noviembre y reunirá a empresas, universidades y startups para impulsar la nueva economía espacial.

La humanidad está dando un paso hacia una nueva etapa de expansión. Pero, como ha ocurrido tantas veces en la historia, el avance tecnológico no necesariamente garantiza cooperación. También puede profundizar las disputas por el poder. Y en ese escenario, el verdadero interrogante no es quién llegará primero al espacio, sino quién controlará lo que hay en él.