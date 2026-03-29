Una zamba por los 168 años de la Escuela Carrillo

El viernes pasado, la Escuela Nº 6 "Dr. Joaquín Carrillo", de El Carmen, cumplió 168 años, y docentes y alumnos festejaron con acto protocolar, un abrazo al edificio, y estrenando una canción.

Se trata de una zamba, creación del músico y también docente de la institución, Abel Quispe, hecha para homenajear a la escuela.La zamba se estrenó el viernes en la voz de alumnos y docentes.

Abel es músico y tiene su grupo musical Abely, que siempre inspirado en personalidades, situaciones e instituciones jujeña, dedica sus obras a contar la historia.

Esta vez, le hizo una zamba a la escuela, que ensayaron días antes, y para poder cantarla todos juntos, quienes forman parte de la escuela, el día del aniversario.

"Más adelante pienso grabarla e incluso hacer un video de esta zamba", comenta en conversación con El Tribuno de Jujuy.

Se titula "Mi escuelita Carrillo", y reza en algunos de sus versos: "El sol paleta del ocaso,/ pinta los colores marcando el compás,/ y en el patio de la escuela,/ la historia es el libro para enamorar./ El viento flamea la bandera,/ susurra la zamba,/ vamos a cantar./ Tantos recuerdos queridos, que tengo en el alma y no he de borrar./ Escuela 6, Joaquín Carrillo/ primaria de El Carmen/ esta zamba te dedico/ y en ella te digo no te olvidaré…".

La letra es de Abel Quispe y la música de Silvio Rodríguez.