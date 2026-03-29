Taller de Arte Experimental comienza en Casa Baca de Los Perales

Este miércoles se inicia el Taller de Arte Experimental, con el reconocido artista plástico jujeño, Juan Manuel Taritolay, en Casa Baca Centro Cultural Mirentxu (Avenida Illía 64, Barrio Los Perales)

Es un espacio para mayores de 18 años, que permite crear instalaciones con distintas materiales y técnicas. Las clases se dictan los miércoles a de 11 a 13 y los cupos son limitados.

Se trata de una actividad gratuita.

Los interesados pueden requerir mayores informes e inscribirse comunicándose a los teléfonos 3885708611 o al 3884216392, o bien personalmente en Casa Baca, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.