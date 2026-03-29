Multitudinario recibimiento a la Virgen de Punta Corral en Tumbaya

La imagen de la Virgen descendió escoltada por las tradicionales bandas de sikuris y fue recibida por cientos de fieles provenientes de distintos puntos de la provincia y del país.

Una multitud participó tanto del recibimiento como de la peregrinación al santuario, consolidando una de las manifestaciones religiosas más convocantes del norte argentino.

Entre cánticos, rezos y muestras de profunda emoción, los devotos acompañaron el arribo de la mamita del cerro, reafirmando una tradición que se renueva año tras año.

La llegada de la imagen al pueblo se produjo alrededor de las 21 horas, tras el paso de numerosas bandas de sikuris que acompañaron el descenso.

La misa central será presidida por el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, quien durante su mensaje convocará a los fieles a vivir la Semana Santa como un tiempo de reflexión y renovación espiritual, fortaleciendo el vínculo con Dios y la Virgen.

El emotivo recibimiento volvió a poner de manifiesto la profunda fe del pueblo jujeño, en una celebración que reúne a miles de personas en torno a una de sus tradiciones más significativas.