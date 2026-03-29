16°
30 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy
Ley de Coparticipación
Abra Pampa
Tumbaya
Jujeños en el extranjero
PALPALÁ
La Quiaca
Coro Polifónico Nacional de Ciegos
desarrollo
"Noche Jujuy es Turismo"
Instituto de Seguros de Jujuy
Ley de Coparticipación
Abra Pampa
Tumbaya
Jujeños en el extranjero

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
FÚTBOL INTERNACIONAL

Bolivia se recupera y piensa en los iraquíes

Domingo, 29 de marzo de 2026 23:24
ENTRENAMIENTO | LA SELECCIÓN BOLIVIANA SUEÑA CON CLASIFICAR AL MUNDIAL.

La selección boliviana cumple una intensa jornada de trabajo en Monterrey, afinando detalles en cancha, gimnasio y recuperación de cara al decisivo duelo ante Irak.

La "verde" afrontó ayer una jornada exigente y completa en Monterrey, con trabajos divididos entre campo de juego, gimnasio y sesiones de recuperación, en la recta final de su preparación para el duelo ante Irak.

El plantel dirigido por Óscar Villegas inició el día con entrenamiento en cancha, donde el estratega tiene previsto realizar una práctica de fútbol en la que comenzará a perfilar el posible once titular para el partido decisivo.

La sesión matinal se llevó a cabo en el Centro Deportivo Borregos del Tecnológico de Monterrey, escenario habitual de entrenamientos durante su estadía en México y donde el equipo busca consolidar su idea de juego.

Por la tarde, la planificación contempló un trabajo físico en el gimnasio del hotel de concentración, enfocado en fortalecer aspectos específicos y mantener en óptimas condiciones al plantel.

Más adelante, ya en horas de la noche, los futbolistas cumplieron con una sesión de recuperación también en el hotel, con el objetivo de liberar la fatiga muscular acumulada en los últimos días.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD