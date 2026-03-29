Bolivia se recupera y piensa en los iraquíes

La selección boliviana cumple una intensa jornada de trabajo en Monterrey, afinando detalles en cancha, gimnasio y recuperación de cara al decisivo duelo ante Irak.

La "verde" afrontó ayer una jornada exigente y completa en Monterrey, con trabajos divididos entre campo de juego, gimnasio y sesiones de recuperación, en la recta final de su preparación para el duelo ante Irak.

El plantel dirigido por Óscar Villegas inició el día con entrenamiento en cancha, donde el estratega tiene previsto realizar una práctica de fútbol en la que comenzará a perfilar el posible once titular para el partido decisivo.

La sesión matinal se llevó a cabo en el Centro Deportivo Borregos del Tecnológico de Monterrey, escenario habitual de entrenamientos durante su estadía en México y donde el equipo busca consolidar su idea de juego.

Por la tarde, la planificación contempló un trabajo físico en el gimnasio del hotel de concentración, enfocado en fortalecer aspectos específicos y mantener en óptimas condiciones al plantel.

Más adelante, ya en horas de la noche, los futbolistas cumplieron con una sesión de recuperación también en el hotel, con el objetivo de liberar la fatiga muscular acumulada en los últimos días.