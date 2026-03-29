Referentes de Tolosa Paz con sectores del peronismo jujeño

Referentes de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), estuvieron en la provincia manteniendo reuniones en esta ciudad y en el interior con distintos sectores del peronismo jujeño abordando la coyuntura nacional.

El objetivo de las mismas fue convocar a la dirigencia ampliando el peronismo desde sus bases, a la pluralidad de los sectores, aunando por un mayor federalismo y planteando una discusión de ideas por sobre los nombres de la dirigencia.

Javier García, María Higonet y Cecilia Gómez Mirada desarrollaron diversos encuentros con intendentes, diputados y diputadas provinciales, ediles, dirigentes gremiales y sociales como así también estuvieron dialogando con representantes del sector productivo.

"Es momento de debatir, pensar y discutir qué peronismo queremos y cuáles son las ideas que nos van a representar como fuerza política desde un programa de gobierno que propondremos a los argentinos en el 2027", señalaron.

A la vez, dejaron trascender la posibilidad de un primer encuentro el próximo mes en una provincia del interior, que estará abierto a la dirigencia en su conjunto que quiera comenzar a trabajar por una alternativa nacional y que desarrolle un plan integral de gobierno para poner un límite al gobierno nacional y ser una opción concreta al gobierno de Javier Milei.

Durante su presencia en Jujuy, se trasladaron hasta Humahuaca donde los recibió la intendente Karina Paniagua y la jefa comunal de Palca de Aparzo, Elba Ramos con un amplio grupo de mujeres ediles, referentes de PJ Jujuy y del sector Jujuy Avanza, entre ellas Candelaria Pérez Abregú, Susana Yoni, Romina Morales y otras.

En Diputados se reunieron con las legisladoras Daniela Vélez, Claudia Sánchez, Verónica Valente, María Uriondo y Noemí Isasmendi, también estuvieron en sedes gremiales y sedes partidarias justicialistas.