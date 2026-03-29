Luciano Farías Gómez impactó en “Es mi sueño”

El cantante jujeño Luciano Farías Gómez tiene poco más de veinte años y está en Buenos Aires desde el año pasado buscando su sueño, el de vivir de la música.

En la noche del jueves se lo pudo ver, en la pantalla de Canal 13, participando del programa que busca talentos, "Es mi sueño" que conduce Guido Kaczka. Se presentó ante la mirada evaluadora de Abel Pintos, Jimena Barón, Carlos Baute y Joaquín Levinton.

Consiguió "tres verdes", es decir, el ok de tres de los jurados, lo que le da la posibilidad de pasar a la segunda fase del concurso. Él se emocionó mucho, y eligió presentar un tema de Los Auténticos Decadentes, "Loco tu forma de ser".

Se destacó su atuendo, de gran estilo, que completó con accesorios como los cascabeles del traje del diablo del carnaval y el poncho jujeño. Luciano quería que quede clara su procedencia, Jujuy.

Hace varios años que viene pisando escenarios y mostrando sus canciones, las que compone e interpreta con un estilo muy fusionado, entre el pop, lo urbano y el folclore. Tuvo presentaciones en varios escenarios de nuestra provincia, entre ellos los de la Fiesta de los Estudiantes. Un dato de color es que fue el primer Chico 10 de la provincia, elegido hace unos años, cuando se sumó este certamen en el marco de la mencionada fiesta.

Tiene como padrino a Tony Izkierdo, con quien lanzó uno de sus primeros temas propios, titulado "Intoxicados de amor" (que él definió como un reguetón andino).

Le escribió a su abuelita fallecida, y sin dudas ella es protagonista de sus inspiraciones.

Sin dudas, su paso por "Es mi sueño", sea cual sea el resultado final, lo empuja varios pasos hacia su meta de mostrar su música a nivel nacional.